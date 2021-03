Crímenes de odio, tiroteos masivos y la cultura de la no-violencia

El pasado lunes 22 de marzo, la ciudad de Boulder, Colorado en Estados Unidos, fue testigo de una masacre que arrebató la vida de 10 personas que, como cualquiera de nosotros, en un lunes común visitaba una tienda de conveniencia; unos iban por su vacuna contra Covid-19, otros más por un galón de leche, un refresco y unas papas fritas; todos ellos, empleados y consumidores de la tienda de autoservicio, aterrorizados ante el tiroteo perpetrado por un hombre armado, vivieron una masacre más, cuando solo habían pasado seis días de haber ocurrido otro crimen masivo en la región de Atlanta, donde perdieron la vida 8 mujeres de ascendencia asiática.

El añejo debate en torno al control de armas de fuego en el vecino país del norte, se pone nuevamente sobre la mesa. Personas condenadas por crímenes de odio, pueden en cualquier momento comprar armas de forma legal. En Estados Unidos, se comenten aproximadamente 10 mil 300 crímenes de odio al año. Aproximadamente 28 al día. Sin embargo, ni la cámara de representantes y el senado, han decidido aún, aprobar las leyes que prevengan la compra de armas, ni siquiera en los casos donde la persona ha sido condenada por crímenes de odio. Y sin embargo, el discurso para llegar a acuerdos en la regulación de las armas, lejos de coincidir se polariza.

La cultura de guerra, militarización y terrorismo interno tan naturalizada en Estados Unidos, ha permitido la recurrencia de masacres como la que se vivió en Boulder, que suma, un total de 107 tiroteos en lo que va de 2021 en el país. El control de las armas es fundamental para prevenir los ataquen en escuelas y lugares públicos, los crímenes de odio y muchas otras formas de violencia, incluida la violencia doméstica. Resulta entonces imperiosa la existencia de leyes para el control en el acceso a las armas de asalto, mismas que han sido utilizadas en muchos y múltiples asesinatos. Sin embargo, esto no es suficiente. Se requiere igualmente, que las políticas de guerra sean modificadas. Que existan reformas en la distribución de fondos económicos en el Pentágono, de tal modo que también sea posible abolir el uso de armas nucleares, que no es otra cosa sino la versión ampliada de la cultura de la violencia que prevalece en las estructuras de poder en Estados Unidos. Se requiere, por lo tanto, desmantelar las estructuras financieras multimillonarias que sustentan el negocio de la guerra a través de la financiación en la producción de armas y en la promoción de guerras como negocios rentables. Detener el despojo de los territorios y los cuerpos de las primeras naciones del Norte de América y del mundo. Desmontar la cultura de la violencia que permea el mundo e intentar construir una cultura de paz y no violencia.

A escala local, la comunidad se une solidaria, múltiples servicios de apoyo emocional han sido puestos a disposición de la población en forma gratuita y accesible a la población directa e indirectamente afectada. Muchas organizaciones se solidarizan y se unen para los procesos colectivos de sanación del trauma que vivió la ciudad de Boulder el pasado lunes 22 de marzo. Entre las víctimas se encontraba un oficial de policía que respondió al llamado del 911, Eric Talley, de 51 años de edad, y otras 9 víctimas identificadas por las autoridades. Denny Stong, de 20 años; Neven Stanisic, 23; Rikki Olds, 25; Tralona Bartkowiak, 49; Suzanne Fountain, 59; Teri Leiker, 51; Kevin Mahoney, 61; Lynn Murray, 62; y Jody Waters, de 65 años de edad. Es siempre tiempo de recordar la urgente necesidad de desmontar todas las formas de violencia que desembocan en el despojo de la vida. Por una cultura de paz y no violencia.