Crecimiento urbano en Puebla y zona conurbada se disparó hace 30 años y no cumple con ordenamiento: Castillo y Lavalle

El crecimiento urbano en Puebla y su zona conurbada se disparó desde hace 30 años sobre todo hacia las zonas sur y oriente, y no cumple con la reglamentación en la materia, lo que genera problemáticas graves como invasiones, zonas habitacionales que carecen de servicios básicos, contaminación, pobreza e inseguridad, señalaron por separado la urbanista, Assenet Lavalle Arenas y el exsecretario de Medio Ambiente estatal, Francisco Castillo Montemayor.

En entrevista con La Jornada de Oriente el también exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) subrayó que es un error que el crecimiento urbano sea hacia el sur donde no está garantizado el abasto de agua, lo que genera por ejemplo, que los habitantes de los clústeres de Lomas de Angelópolis, compren pipas para abastecerse del líquido.

Castillo Montemayor subrayó que el crecimiento desordenado de la ciudad genera problemas ambientales, y dificultades para la implementación de la infraestructura urbana de agua, drenaje y saneamiento.

“El crecimiento urbano en Puebla se disparó con el proyecto de la zona de Angelópolis hace más de 30 años. Grupo Proyecta vino a revolucionar el desarrollo inmobiliario, pero lo hizo con una serie de manejos irregulares en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales. No hay una sola planta de tratamiento en la zona, están atascados de aguas residuales. Se había construido una planta para tratar las aguas duras de los pozos de la Atlixcáyotl y la quitaron para hacer una vialidad. Se hizo uso de una ablandadora pero no da resultados. Ahora todos compran pipas para tener agua”, expuso.

Cuestionó que los clústeres de Lomas de Angelópolis cuenten con una factibilidad de drenaje otorgada por Concesiones Integrales a pesar de que en la zona no se observe ninguna planta de tratamiento, lo que evidencia un enorme fraude para las personas que compran sus viviendas en la zona.

Manifestó que este desarrollo habitacional es solo un ejemplo de que el crecimiento de la ciudad y la zona metropolitana no se ajusta a la Carta de Desarrollo Urbano que todos los municipios están obligados a tener, por lo tanto, no se respetan los programas de ordenamiento urbano, no se vigila que se cumpla con el uso del suelo, además de que se dan licencias de construcción a diestra y siniestra, y en zonas que no son apropiadas para el crecimiento de viviendas.

“Hay asentamientos irregulares a lo largo del Atoyac, del Alseseca, y en cercanías de la presa Manuel Ávila Camacho que es una zona de protección ambiental, lo mismo debajo de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Se conceden no solamente las licencias de construcción, sino que se les entregan títulos de propiedad”.

Expuso que en la Carta de Desarrollo Urbano se establece una zona de protección de 10 metros, franja en la que está prohibido construir, lo mismo debajo de las líneas de alta tensión y sobre los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo, es claro que en la ciudad no se cumple con dichas disposiciones.

“Los municipios tienen la obligación de contar con una Carta de Desarrollo Urbano donde se establecen todas estas disposiciones. La carta a su vez se vincula con los reglamentos de cada una de las dependencias”, indicó.

Expuso que si se pretende construir un desarrollo inmobiliario se debe de contar con una factibilidad de uso de suelo -que lo otorga el ayuntamiento- de agua, de drenaje y saneamiento -que emite la empresa Concesiones Integrales- para lo cual se debe demostrar que se es el legítimo propietario y contar con la legal posesión.

En la opinión del también activista el crecimiento de la zona conurbada se debe de dar hacia el poniente, donde se observa factibilidad de la existencia de agua, es decir, hacia Almecatla, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, y no hacia el sur, donde el líquido es duro, o hacia el oriente donde no lo hay.

Introducir servicios básicos en zonas invadidas es cuatro veces más caro: Lavalle

La urbanista, Assenet Lavalle Arenas, destacó por separado, que la introducción de los servicios básicos en zonas invadidas o en desarrollos inmobiliarios irregulares es cuatro veces más caro que en lugares donde se respeta un crecimiento urbano ordenado.

Coincidió en que desde hace más de 30 años se observa un crecimiento urbano inadecuado, no solo en la ciudad de Puebla y su zona conurbada sino también en municipios importantes de la ciudad como Tehuacán y Teziutlán.

“Hay un desorden urbanístico desde hace por lo menos cuatro o cinco décadas. Los problemas urbanos son cada vez más complejos entre más crecen las ciudades”.

En su opinión, la falta de orden en el crecimiento urbano genera zonas habitacionales sin servicios básicos, con un alto índice de pobreza e inseguridad, sin pavimentaciones y alejadas de hospitales.

Destacó que urge un plan coordinado de crecimiento que sea propuesto desde el estado o por el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, para que los municipios conurbados se ajusten a una misma normativa en la materia.

“Asentamientos informales hay en todo el mundo, pero en el estado de Puebla existe claramente una desatención al problema desde los entes públicos, desde los gobiernos. Covadonga y Zetina son invasiones evidentes, debieron haberse detenido, independientemente de los procedimientos legales que corran paralelos”.

Expuso que es necesaria una actuación contundente por parte de la autoridad municipal para detener las invasiones, así como el crecimiento y la consolidación de fraccionamientos irregulares.