Crecimiento no es desarrollo

En la década de 1980 el neoliberalismo, proyecto político que asume todas las propuestas del viejo liberalismo respecto del libre mercado, la separación del Estado de la economía, la privatización de los bienes públicos, el libre flujo entre países de capitales y mercancías impone su hegemonía y se abandona la preocupación por el desarrollo, preocupación prevaleciente desde el final de la segunda guerra mundial cuando, en 1948, Harry S: Truman estableció las condiciones de la “ayuda” estadounidense a las regiones subdesarrolladas.

Con el neoliberalismo, los debates sobre lo qué es el desarrollo y las políticas para alcanzarlo, fueron suplidos por los problemas del equilibrio macroeconómico, la productividad, la ganancia, la libre competencia, la competitividad, el individualismo y la meritocracia. Sin embargo, tanto en los gobiernos del nacionalismo–revolucionario, como en los neoliberales, la atención fue puesta en el crecimiento económico. Las cuestiones del bienestar se dejaban a las políticas sociales sin cohesión ni objetivos comunes, dependientes siempre de la coyuntura política y de la existencia de recursos fiscales excedentes.

Ahora, con el propósito de construir una sociedad posneoliberal, el debate se centra en lograr el crecimiento económico y el bienestar de manera simultánea para lograr el desarrollo. Sin duda, México necesita volver a crecer para cerrar la brecha de la desigualdad social y reducir la pobreza atacando sus causas y haciendo que la política económica mantenga como objetivo primordial el bienestar y no sólo el crecimiento. Se trata de unir lo que el neoliberalismo mantuvo separado: la economía y la política en un ambiente democrático. El crecimiento económico per se, aun siendo necesario, no garantiza el mejoramiento de las condiciones del bienestar social, tal como ocurrió en la era neoliberal del país, acentuándose la concentración de la riqueza y el ingreso. La tarea que se ha propuesto la Cuarta Transformación en la construcción de su segundo piso es cambiar esa perversa relación.

La tarea no es sencilla. México es el décimo país más desigual del mundo, según concluye un estudio elaborado por el banco suizo UBS, difundido, a grandes líneas por La Jornada, (19/06/25: p. 16). En nuestro país, según la misma fuente, un pequeño grupo, constituido por 399 mil mexicanos, que representan apenas el 0.3 por ciento de la población total poseé un patrimonio que suma 788 mil 571 millones de dólares, alrededor de la mitad del valor de la economía nacional.

Frente a esta situación, la política de bienestar ha logrado avances sobre todo en materia de combate a la pobreza y de salarios. Los dos gobiernos de la Cuarta Transformación han logrado avances en la reducción de la pobreza. En los seis años del gobierno de AMLO, se logró reducir la pobreza: 11 millones de personas salieron de esa situación, con lo que México logró en una década la mayor reducción de la pobreza de entre los países de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE).

En materia de las percepciones de los trabajadores, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto (PIB) –una manera de medir del bienestar–, ha mejorado de manera consistente en los dos gobiernos de la Cuarta Transformación. Después de un largo estancamiento, las cosas cambiaron sustancialmente a partir de 2019 y se ha registrado un crecimiento continuo hasta a 2024, año en que la participación de los salarios en el PIB fueron equivalentes al 31.8 por ciento del PIB, una mejora sustancial respecto al 26.7 por ciento que representaron al cierre de 2018.

En fin, nuestro país vive cambios intensos que dan fortaleza de una política redistributiva de la riqueza y el ingreso y se ha empezado a poner en marcha con un, impulso extraordinario al sistema de salud universal y gratuito, entre otros proyectos más encaminados a elevar el bienestar de todos en un país de iguales, justo y democrático.

Sin dudas, México avanza en un camino sinuoso y, a pesar de los obstáculos y las agresiones de Trump, que distraen al país de las tareas fundamentales para lograr el crecimiento con bienestar. Pero hay que seguir, aunque los mismos de siempre sigan con sus pretensiones de obstaculizar el avance de la locomotora de la historia que se impone con férrea necesidad.