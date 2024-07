Crecen voces en EU para que Biden deje la lucha electoral

Nueva York y Washington. Desde su desastroso desempeño en el debate el pasado jueves, la interrogante sobre si Joe Biden permanece o cede la candidatura presidencial demócrata ocupa toda la atención de la clase política de este país a sólo cuatro meses de los comicios nacionales.

No es buena señal que todos los días desde el jueves, Biden y su equipo han tenido que reiterar que no se va ante un coro cada vez más amplio de comentaristas, estrategas electorales y medios nacionales que han dicho que, por el bien del país, debería renunciar a su candidatura.

Ayer, él y su vicepresidenta, Kamala Harris, sostuvieron una llamada colectiva con su equipo de campaña para asegurarles que no están contemplando abandonar la contienda.

Nadie me está expulsando. No me estoy saliendo. Estoy en esta contienda hasta el final . La Casa Blanca y figuras de la cúpula del Partido Demócrata –incluidos el ex presidente Barack Obama y Hillary Clinton– han repetido lo mismo casi cada día desde la semana pasada.

Sin embargo, Harris, entre otras figuras de la cúpula demócrata, se menciona abiertamente entre medios y analistas como posible sustituto del candidato presidencial dañado. Cada día los medios y comentaristas juegan con quiénes serían los mejores para remplazar al presidente como candidato. Entre los que se mencionan frecuentemente, además de Harris, están el gobernador de California, Gavin Newsom; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el senador Sherrod Brown, y por supuesto, continúa la promoción de la ex primera dama Michelle Obama, quien ha dejado claro que no, pero que según algunas encuestas sería quien tendría la mayor ventaja sobre Trump.

Todos los mencionados se han visto obligados a decir que no están contemplando una posible candidatura, ya que lo más importante es la unidad demócrata para derrotar a Trump. Pero a veces ya dejan de mencionar el nombre de Biden al hablar de la tarea fundamental de derrotar la amenaza que representa Trump. Tampoco se pueden ocultar las discusiones entre diversos líderes demócratas y sus filas al evaluar la viabilidad dañada de la candidatura de su presidente. Algunos demócratas incluso señalan que Biden ahora podría frenar el potencial del voto anti-Trump si permanece como el candidato en torno no sólo de las perspectivas presidenciales del partido, sino también para el resto del elenco demócrata en las contiendas legislativas.

Deterioro físico y mental

Y de repente hay confesiones sobre el deterioro físico y mental de Biden de los círculos cercanos al presidente que hasta ahora rehusaban reconocer en público estas preocupaciones. Este miércoles, el New York Times publicó como nota principal un reportaje de cómo personas que han estado en privado con el presidente en las últimas semanas, y hasta meses, han notado momentos en que ha aparecido cada vez más confundido o un poco perdido, y que esos episodios parecen volverse más frecuentes, más pronunciados y más preocupantes .