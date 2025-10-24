Viernes, octubre 24, 2025
Crece la producción de flor de cempasúchil en Atlixco pese al clima adverso

Al pasar de 450 a 480 hectáreas en este 2025

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco.Este año la producción  de cempasúchil y terciopelo, flores de temporada de Todos Santos, registró un crecimiento notable pasando de 450 a 480 hectáreas cultivadas, de acuerdo con datos proporcionados por las autoridades locales y labriegos.

El alza resultó significativo si se considera que durante los meses recientes los productores enfrentaron condiciones climáticas adversas principalmente por el exceso de lluvias lo que afectó temporalmente los calendarios de siembra y el desarrollo de las plantas.

Aun así los agricultores atliscenses lograron mantener el equilibrio entre cantidad y calidad consolidando a esta región como una de las más importantes del estado en la producción de flores de temporada.

El fenómeno no se limita únicamente a Atlixco. Municipios cercanos como Santa Isabel Cholula y San Juan Tianguismanalco también reportaron sus hectáreas cultivadas: 300 y 400 respectivamente. Esta tendencia refleja el impulso regional a la floricultura, un sector que no solo genera empleo, sino que también fortalece la identidad cultural ligada a las festividades de noviembre, subrayaron los involucrados en ese proceso.

Las flores, principalmente el cempasúchil, también llamado flor de muerto, son enviadas a distintos puntos del país como la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz. En Atlixco  además una parte importante de la producción se queda para abastecer los altares locales, cementerios y mercados donde los colores y aromas se vuelven parte esencial del homenaje a los difuntos.

