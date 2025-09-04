Crece el valor agregado de la economía informal en Puebla: Inegi

El valor agregado bruto (VAB) de la economía informal Puebla alcanzó los 264 mil 37 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representó un crecimiento de 0.6 por ciento (mil 725 millones de pesos), respecto al mismo periodo de 2024, cuando sumó 262 mil 312 millones.

El VAB es un indicador que refleja la producción económica total menos los insumos, midiendo la riqueza efectivamente generada en actividades informales, que incluyen el comercio informal, los servicios no registrados y la manufactura fuera del marco formal.

El trimestre con el mayor VAB registrado para la economía informal poblana fue el segundo de 2024, con 286 mil 416 millones, cifra que no fue superada en el arranque de 2025.

Dentro del desglose económico del estado, las actividades terciarias acaparan el mayor valor agregado bruto, con 158 mil millones de pesos. Destaca el comercio informal, que representa por sí solo 102 mil millones.

El sector secundario, fundamentalmente industria manufacturera y construcción no registrada, sumó 84 mil millones, siendo las manufacturas el segmento industrial más relevante.

Mientras que las actividades primarias en territorio poblano representaron 21 mil 253 millones de pesos.

En cuanto a la participación porcentual de la economía informal, Puebla se situó en la séptima posición nacional, con 4.5 por ciento del total del país.

Las entidades federativas que la superan en esta métrica son Estado de México, con 657 mil 718 millones de pesos; Ciudad de México, con 588 mil 651 millones de pesos; Jalisco, 429 mil 292 millones de pesos; Nuevo León, 342 mil millones de pesos; Veracruz, 337 mil 891 millones de pesos; y Guanajuato, con 278 mil 664 millones de pesos.

La economía informal en Puebla sigue siendo un eje central del desarrollo social y económico local. La comparación interanual revela que, aunque no se rompieron récords de crecimiento, sigue teniendo una presencia importante.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 millones 406 mil puestos de trabajo remunerados en la economía informal de México, nivel que significó un aumento de 2.7 por ciento a tasa anual.

Los incrementos más significativos en el primer trimestre de este año se observaron en Tamaulipas, donde fue de 7.4 por ciento; Ciudad de México, 6.3 por ciento; Sonora, 6.2 por ciento; y Durango, con 5.6 por ciento. En Puebla el alza fue de 0.6 puntos porcentuales.

En contraste, las únicas entidades federativas que registraron descensos fueron Campeche, Quintana Roo y Tabasco, de 9.4, 6.2 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.