Crece el conflicto en el Tecnológico de Tehuacán; alumnos cierran autopista ante falta de respuesta

Por segunda ocasión en esta semana alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la caseta de cobro de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca como parte de una jornada de movilizaciones dentro del paro estudiantil que mantienen desde hace más de 20 días. Durante varias horas los jóvenes permitieron el paso de vehículos sin pagar el peaje, pero al sentir que eran ignorados por las autoridades de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT) optaron por cerrar el paso a los vehículos hasta obtener un compromiso de diálogo con representantes de esa dependencia, de lo contrario se mantendrán en plantón en ese lugar.

Fueron cinco horas durante las cuales los paristas esperaron por una señal de diálogo, pero eso no ocurrió, explicaron, al tiempo de manifestar que en todo momento trataron de no afectar a terceros, pero al parecer es la única manera en que las autoridades escucharán sus peticiones para buscar una solución al conflicto, donde la petición principal es que sea destituido el director Sergio Villafuerte Palavicini.

Según expusieron un delegado estatal se comprometió con ellos a que este jueves llegarán autoridades federales de ese nivel educativo para iniciar un diálogo con ellos, pero pidieron que ese compromiso se hiciera por escrito, para tener la certeza de que se dará ese encuentro para buscar acuerdos y poner fin a los más de 20 días de paro estudiantil que lleva el ITT.

Respecto a la posibilidad de que esta movilización afecte el ciclo escolar, los alumnos en resistencia proponen reponer clases y actividades durante las vacaciones de diciembre, pero todavía no se sabe por cuánto tiempo más se extenderá el paro.

Fueron enfáticos al expresar que el principal obstáculo que se tiene para avanzar en busca de una solución es la intención de los directivos federales de sostener en la dirección del ITT a Sergio Villafuerte, cuando la solicitud de los estudiantes es que se le separe del cargo, ya que hay temor de que tome acciones de represalia contra quienes participan en el paro.

El director ese señalado de diversas acciones irregulares como el mal manejo de recursos, la falta de rendición de cuentas claras, así como de orquestar intimidaciones veladas hacia los alumnos a través de personal del ITT.

Para los alumnos en protesta ya es insostenible la presencia del director y parte de su equipo de trabajo, por lo que piden que se haga una depuración para garantizar el avance del ITT tanto en lo académico como en lo administrativo, pues señalaron que no pueden aceptar que se les brinde una formación deficiente.

Indicaron que hay alumnos que no participan en las movilizaciones por el temor de sufrir represalias, ya que los han amenazado con afectarlos en sus calificaciones, pese a lo cual cuentan con el respaldo de un porcentaje fuerte de compañeros que les apoyan con alimentación y acompañamiento en el resguardo de las instalaciones del plantel.

Hasta el momento se mantenían en la autopista a la espera de que el delegado del gobierno estatal les haga entrega del oficio de compromiso de diálogo que se debe realizar mañana jueves, advirtieron que de no recibirlo seguirán con el bloqueo total de esa validad por tiempo indefinido.