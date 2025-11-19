Miércoles, noviembre 19, 2025
Creará DIF de Puebla nueva dirección de protección a menores con asistencia del gobierno estatal

MariElise Budib presentó su primer informe de labores al frente del Sistema Municipal DIF

Patricia Méndez

El municipio de Puebla creó una dirección de protección a los derechos de la infancia en el Sistema Municipal DIF, que vincula su operación con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo homólogo estatal.

Durante su primer informe de actividades, la presidenta del DIF municipal, MariElise Budib, subrayó la creación de esta nueva área, diseñada para brindar acompañamiento y asesoría jurídica a niñas, niños y mujeres en situación vulnerable del municipio capitalino.

En un acto efectuado en el Centro de Convenciones y acompañada por su esposo, el alcalde José Chedraui Budib, la presidenta enfatizó: mediante esta instancia “se brinda asesoría y apoyo jurídico a niños que se encuentren inmersos en alguna situación de violencia o abuso“.

A lo largo del último año, el área de protección canalizó 132 intervenciones especializadas en casos de violencia familiar y de género, cifra que implica un promedio de un caso cada tres días. Las víctimas recibieron asistencia psicológica, jurídica y social.

De igual forma, el DIF municipal otorgó 2 mil 244 asesorías de servicios jurídicos y de protección en colonias urbanas y en las 17 juntas auxiliares del municipio. La presidenta informó que 105 menores con rezago educativo recibieron atención escolar, alimentaria y psicológica en el Centro Día, contribuyendo a su permanencia académica y social.

En el rubro de alimentación, Budib destacó la entrega de dos millones de raciones, tanto en desayunos fríos como calientes, en desayunadores escolares del municipio capitalino.

En lo referente a la salud, se reportaron 14 mil consultas médicas generales, más de 21 mil atenciones dentales y cinco mil registros al programa “Médico imparable”. Además, el organismo realizó jornadas itinerantes de salud en las 17 juntas auxiliares para atender a 12 mil personas con consultas y servicios diversos.

El informe resaltó un convenio con una empresa privada para realizar 400 cirugías de cataratas, beneficiando principalmente a adultos mayores, tras destinarse siete millones de pesos a este rubro. Además, se practicaron 200 estudios de optometría y se entregaron lentes a menores de hasta 15 años de edad.

La atención a población en situación de calle se mantuvo como prioridad, al reconocer 48 mil intervenciones en el Dormitorio Municipal, promedio que alcanzó 45 atenciones diarias para hombres y mujeres que recibieron alimentos, alojamiento, prendas y respaldo social del DIF local.

