Creará DIF de Puebla nueva dirección de protección a menores con asistencia del gobierno estatal

El municipio de Puebla creó una dirección de protección a los derechos de la infancia en el Sistema Municipal DIF, que vincula su operación con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo homólogo estatal.

Durante su primer informe de actividades, la presidenta del DIF municipal, MariElise Budib, subrayó la creación de esta nueva área, diseñada para brindar acompañamiento y asesoría jurídica a niñas, niños y mujeres en situación vulnerable del municipio capitalino.

En un acto efectuado en el Centro de Convenciones y acompañada por su esposo, el alcalde José Chedraui Budib, la presidenta enfatizó: mediante esta instancia “se brinda asesoría y apoyo jurídico a niños que se encuentren inmersos en alguna situación de violencia o abuso“.

A lo largo del último año, el área de protección canalizó 132 intervenciones especializadas en casos de violencia familiar y de género, cifra que implica un promedio de un caso cada tres días. Las víctimas recibieron asistencia psicológica, jurídica y social.

De igual forma, el DIF municipal otorgó 2 mil 244 asesorías de servicios jurídicos y de protección en colonias urbanas y en las 17 juntas auxiliares del municipio. La presidenta informó que 105 menores con rezago educativo recibieron atención escolar, alimentaria y psicológica en el Centro Día, contribuyendo a su permanencia académica y social.

En el rubro de alimentación, Budib destacó la entrega de dos millones de raciones, tanto en desayunos fríos como calientes, en desayunadores escolares del municipio capitalino.

En lo referente a la salud, se reportaron 14 mil consultas médicas generales, más de 21 mil atenciones dentales y cinco mil registros al programa “Médico imparable”. Además, el organismo realizó jornadas itinerantes de salud en las 17 juntas auxiliares para atender a 12 mil personas con consultas y servicios diversos.

El informe resaltó un convenio con una empresa privada para realizar 400 cirugías de cataratas, beneficiando principalmente a adultos mayores, tras destinarse siete millones de pesos a este rubro. Además, se practicaron 200 estudios de optometría y se entregaron lentes a menores de hasta 15 años de edad.

La atención a población en situación de calle se mantuvo como prioridad, al reconocer 48 mil intervenciones en el Dormitorio Municipal, promedio que alcanzó 45 atenciones diarias para hombres y mujeres que recibieron alimentos, alojamiento, prendas y respaldo social del DIF local.