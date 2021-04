Crean en Puebla frente jurídico que impugna al menos 15 candidaturas en Morena

Simpatizantes y militantes de Morena en el estado de Puebla crearon un frente jurídico desde donde impugnaron al menos 15 candidaturas a presidentes municipales, diputados locales y federales por incumplir con los principios del movimiento lopezobradoristas de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Así lo dio a conocer el abogado Gerardo López Ramírez, quien informó a La Jornada de Oriente que refutaron una decena de candidaturas entre otras a las alcaldías de Ciudad Serdán, Huejotzingo, Tochimilco, Cañada Morelos y Jolalpan. Además de las candidaturas a diputados locales de los distritos 9 y 22, así como los federales 10 y 12.

Las quejas se presentaron ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia, y en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista, aclaró que no se trata de un movimiento opositor, “queremos ser un bloque corregidor del rumbo del Movimiento de Regeneración Nacional que fundó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

De paso, anunció que se habilitó una plataforma digital para recibir procesos de impugnación del interior del estado, en apoyo a aspirantes excluidos de la selección de candidatos, donde -agregó- también podrán subir material gráfico.

López Ramírez expuso que en 2018 más de 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por un proyecto alternativo de nación con tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Sin embargo, dijo que desafortunadamente somos testigos de algunas imposiciones de candidaturas a personajes que son ajenos a estos principios y que por mucho tiempo han trabajado a favor de la “mafia del poder”.

El litigante y militante de Morena señaló que hoy estos políticos con una larga trayectoria y pasado oscuro en otros partidos buscan llevar el logotipo de la Cuarta Transformación para saciar sus intereses particulares.

Por esta razón, destacó que están preparando rutas jurídicas para cuestionar la legalidad de las decisiones antidemocráticas que son llevadas a cabo al interior del partido y de la Comisión Nacional de Elecciones.

Como ejemplo, citó la defensa del dirigente magisterial y perseguido político del morenovallismo Gilberto Maldonado Maldonado, quien aspira a la diputación por el distrito 22, con cabecera en Izúcar de Matamoros.

En 2015, Gilberto Maldonado y Miguel Guerra, líderes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), tenían giradas órdenes de aprehensión por las manifestaciones que encabezaron en contra de la Reforma Educativa. Sólo Guerra fue encarcelado tres días y después liberado tras pagar una fianza de 128 mil pesos.

Ahora, señaló, “lo que nos preocupa es que el movimiento social en Puebla, que fue reprimido y encarcelado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, esté fuera de las candidaturas”, al referir que son perfiles con honestidad probada y que comulgan con la Cuarta Transformación.

Gerardo López afirmó que debe haber una revisión exhaustiva a la lista de candidaturas porque aseguró que no hay ninguno que proceda de la lucha social en la entidad.

Comentó que al asistir a la capital del país para interponer las quejas observó que un 90 por ciento de las impugnaciones, que se pueden verificar en las vistas de notificaciones del Tribunal, son presentadas por militantes y simpatizantes de Morena.

“Las impugnaciones son para dignificar el trabajo de los compañeros, porque la advertencia se cumplió: Mario Delgado quiere perredizar a Morena”, dijo al final.