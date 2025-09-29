Creadores de la danza en Puebla podrán participar en coloquio latinoamericano

Hasta el 12 de octubre, creadores, investigadores y ejecutantes de la danza en Puebla podrán presentar sus ponencias, avances de investigación o activaciones teórico performáticas para que formen parte del Coloquio latinoamericano de investigación y prácticas de la danza Visiones contemporáneas desde la escena.

Organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con ASYC/El Teatro de Movimiento–Primero Sueño A.C., está abierta la convocatoria para participar en el cuarto coloquio que será del 18 al 23 de noviembre próximos.

El coloquio busca fortalecer a la comunidad dancística latinoamericana desde perspectivas expandidas, reuniendo a creadores, investigadores y a la sociedad en general.

Dicho espacio fue fundado en 2016 por iniciativa de Ángulo Alterno A.C. y ASYC/ El Teatro de Movimiento–Primero Sueño A.C., en colaboración con la Coordinación Nacional de Danza y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza).

Este año regresa después de tres ediciones para continuar su labor de articular un espacio de reflexión crítica sobre la danza, sus teorías y sus prácticas desde la escena de América Latina.

Para esta edición, el encuentro explorará las visiones contemporáneas de la danza a través de cuatro ejes temáticos principales: Patrimonios coreográficos y archivos; Danzas de matriz negra africana e indígena; Autobiografías, feminismos, dramaturgias de testimonios y performatividades en danza; y Cuerpo, embodiment, territorios, dimensiones estéticas y políticas para las danzas.

Estos ejes, coordinados por especialistas, abordarán desde el papel del archivo y las ancestralidades hasta el impacto social de la danza como forma de resistencia.

Los participantes seleccionados que residan fuera de la Ciudad de México recibirán hospedaje en habitación doble y alimentación durante los días del coloquio.

La organización también proveerá los requerimientos técnicos para las presentaciones, constancia de participación, registro visual del evento y acceso a las funciones del décimo Encuentro Nacional de Danza 2025.

No obstante, los gastos de traslado a la Ciudad de México deberán ser cubiertos por cada participante, así como su integración a todas las actividades programadas.

El encuentro se llevará a cabo del 18 al 23 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. Las sedes serán el Museo Tamayo Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Moderno del INBAL, en el marco del Encuentro Nacional de Danza.

Un comité evaluará y seleccionará las propuestas a medida que sean recibidas, hasta completar los cupos en cada mesa de trabajo. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 17 de octubre. Las bases completas de la convocatoria se encuentran disponibles en https://coloquioviscesc.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/09/cuarto-coloquio-latinoeamericano-viscesc.pdf .