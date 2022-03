El gusto para mí ha sido la creación de las imágenes, afirma el fotógrafo John O´Leary

“Yo hago la foto por gusto propio; hoy en día, la foto para mí es lo más placentero y lo más interesante y activo. Es algo que me sale por gusto”, afirma el artista de la lente John O’Leary, para quien la fotografía ha sido su forma de vida desde que llegó a México en 1968 y se acentuó tras su arribo a Cholula, en el lejano 1970.

Antropólogo de formación, el fotógrafo señala que la disciplina fue un pretexto para mantener calmado a su padre, quien quería que tuviera una educación universitaria cuando él quería solamente dedicarse a la fotografía. “Fue apoyar a mi casa y a la vez hacer lo que quería hacer”, dijo como parte del ciclo Jueves fotográfico, en el que conversó de manera virtual con Juan Carlos Valdez, director del Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo) y la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En la charla recordó que llegó a México para hacer estudios universitarios, no obstante su escuela fue la calle, no la universidad, aunque sabe que “combinando los dos soy la persona que soy”. Mostrando fotografías tempranas y analógicas señaló que su formación fue autodidacta, pues sus “héroes” venían de la revista Popular Photography que leía en Estados Unidos y que en México compraba en Sanborns.

- Anuncio -

“Cuando llegué me pregunté dónde estaban los magueyes de Edward Weston. En Cholula me encontré en esta nueva comunidad y empecé a salir con mi cámara. Siempre me gusto la foto documental pero mi formación era la asociación con el Consejo Mexicano de la Fotografía. No había fotografía construída sino que se trataba de descubrir quiénes somos y de donde vinimos, lo que implica la fotografía documental, con la influencia de amigos que hicieron mi propia forma de hacer las cosas”.

De inicio, el miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte compartió el proyecto de Luchadores en provincia, en el que retrató de forma distinta a personajes de esta disciplina y la forma en que ocurría en pequeñas ciudades como Cholula. Recordó a Dante, un profesor que era luchador y que lo animó a ir a las luchas entre los años 70 y 80 del siglo anterior, “cuando México era otro país”.

En las imágenes aparecen “luchadores que hoy son grandes y entonces eran jóvenes”, que iban a los torneos en los pueblos organizados por promotores, en faenas que fotografió durante “una faena de 10 años”. Destacó que tanto sus imágenes como luchadores cruzaron la frontera, a ciudades como Houston, Texas. “Es una época que ya se nos fue. Son fotografías fascinantes. No es algo egoísta pero las encuentro fascinantes y nunca me canso de verlas”, dijo sonriente.

El también miembro fundador de la asociación Pro Cholula habló también sobre el registro que hizo sobre los grafitis ubicados en el santuario de la Virgen de los Remedios, los que Juan Carlos llamó “petrografitis”. “Son un conjunto de imágenes que hice en 2011 en película, los últimos que hice así, pues la imagen digital es rectangular y estos son grabados en tabique, cuadrados. Me llamaron la atención esos dibujos y cuando encontré que los mayordomos empezaron a quitar estas piezas hice esta colección Ex voto ex ánimo, que es como un agradecimiento salido del corazón”.

Relató que en su caso el camino de lo análogo a lo digital fue interesante. Era 1999, estaba metido en la fotografía comercial y empezó a perder aceptación porque no trabajaba en la rapidez de lo digital, en una transición que se prolongó hasta 2008, año en el que ya estaba “fuera del mercado, acabado como fotógrafo actualizado”, que aprendió a interpretar de manera digital.

Para ejemplificar ese paso, O´Leary habló del proyecto Cholula 500, que consideró interesante tanto técnica como gráficamente. Dijo que su primer problema fue la visualización de la imagen: de cuadrado a rectángulo, y supo que con lo digital las opciones de obturación, tiempos y diafragmas se abrieron más, pues supo que “el rango de las cámaras digitales es tremendo”.

Aseveró, aunque le dolía decirlo, que lo digital es lo que triunfa, pues hay un rango dinámico que está más fácil encontrar en lo digital que en lo analógico. Por tanto, consideró que hay que dominar el cuarto oscuro digital que es el PhotoShop así como las técnicas de impresión.

En la charla, dejo ver además sus conocimientos sobre las tradiciones y actos rituales que se llevan a cabo en Cholula, como las procesiones, los cambios de mayordomías, las fiestas barriales. “Me he vuelto fotógrafo del pueblo, soy el fotografista (sic), es lo que me dicen aquí. Vivo en un paraíso para el fotógrafo pues no hay semana que no haya algo interesante, y el problema es tener energía para ir a lo siguiente (…) El gusto para mí ha sido la creación de las imágenes. Ya estoy retirado, no comercializo, no doy clases. Nomás tomo mis fotos y ando con mis mayordomos en la comunidad”, concluyó el fotógrafo.