Crea fama y siéntate a gobernar

Uno de los enormes problemas que enfrenta nuestro país desde hace muchos años es el constante y al parecer, irreversible, debilitamiento del Estado a favor de intereses económicos y de grupo. En principio, tal debilitamiento que viene ocurriendo desde hace ya varias décadas sonaba correcto, sobre todo si comprendemos que el Estado construido por el antiguo régimen, el representado por el PRI, se sostenía en diversas lacras como la corrupción, la inexistencia en la práctica de un estado de derecho y el constante contubernio con los poderes económicos empresariales internos que de facto controlaban a los presidentes, figuras faraónicas que, como bien señala Soledad Loaeza en su ensayo “La metamorfosis del Estado: del jacobinismo centralizador a la fragmentación democrática”, publicado en el libro Instituciones y Procesos Políticos de la colección Los Grandes Problemas de México, publicada por el Colegio de México en 2010, al “igual que en otros países de la región, incluso en los años de auge de la hegemonía del PRI y del presidencialismo (1946- 1982), el Estado desplegó un amplio intervencionismo económico, pero no logró hacerse obedecer por toda la población ni imponer sus decisiones al conjunto de la sociedad; por ejemplo, entre 1960 y 1973 tres sucesivos gobiernos intentaron introducir una reforma fiscal que ampliara la base de contribuyentes, y en cada caso la propuesta fue retirada o modificada ante la determinada oposición de los empresarios. Asimismo, el Estado mostró una notable incapacidad para cobrar impuestos —muchas eran las excepciones y grande la evasión fiscal. La deficiencia en el cobro de impuestos se tradujo en una creciente dependencia del crédito externo”. En los años ochenta, producto de las nuevas políticas liberales (neo), existió desde el Estado mismo un debilitamiento de su estructura mediante la privatización de paraestatales y la reducción del gasto público con el pretexto de la eficiencia y el combate a la corrupción, que, sin embargo, campó a sus anchas desde entonces. Loaeza lo pone en estos términos: “A finales del siglo XX el Estado inició una prolongada metamorfosis que lo condujo de una forma todavía definida por su origen revolucionario hacia otra, que 30 años después seguía inconclusa, sujeta a las tensiones que generaba el desajuste entre el legado autoritario, la democratización y una relación más intensa con el exterior. Estos tres factores han disminuido las dos atribuciones relativas del Estado que sostuvieron el autoritarismo: la autonomía en relación con los actores políticos internos y la soberanía, su capacidad de decisión en la geopolítica. La consecuente debilidad ha contribuido al quebranto de la cohesión social, pues ha minado la capacidad integradora y la coherencia interna del Estado, y ha desestabilizado sus relaciones con la sociedad”. Por supuesto, coincido con Loaeza en el punto anterior, pues, tal “cohesión social”, que según ella define, siguiendo a la CEPAL, como “la relación dinámica que se establece entre mecanismos de inclusión y de exclusión social, como los que proporciona el sistema político, y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente a la forma como operan estos mecanismos”, se ha visto mermada de manera constante en lo que va del presente siglo, de manera que buena parte de los sistemas de apoyo a la población han quedado sumamente afectados. Ejemplo que tiene pertinencia el día de hoy es el de Salud que, le guste o no a los detractores de AMLO y su 4T, se encontraba en condiciones más que deplorables para cuando inició la pandemia. Empero, no es lo único que podemos decir que es consecuencia de este debilitamiento.

También hay que decir que tales cambios han traído algunas consecuencias medianamente positivas que son difíciles de discutir, como la pluralidad, la menor intervención del Estado en determinados aspectos de la vida pública y un incremento de la participación ciudadana en temas relevantes de su vida. De hecho, desde la época de Salinas se han realizado numerosas reformas que apuntan, supuestamente, al mejoramiento del Estado y su relación con la ciudadanía. Loaeza afirma, sin embargo, que “los conflictos políticos de principios del siglo XXI sugieren que estos esfuerzos fueron fallidos, si se miden sus resultados en términos de la capacidad del Estado para movilizar apoyo social a sus decisiones, para generar consensos o para promover la adhesión al sistema político. Las encuestas de Latinobarómetro muestran, por ejemplo, que la sociedad mexicana de principios del siglo XXI se caracteriza por un creciente desapego de las instituciones políticas que la gobiernan y por la pérdida de la capacidad del Estado para organizar los recursos políticos de la sociedad. Esta limitación ha hecho del pluralismo, fragmentación”. Pongo el acento en la palabra fragmentación, pues es un hecho que independientemente de la representatividad obtenida por las fuerzas políticas en nuestro país, lo cierto es que la confianza frente a partidos e instituciones ha decaído considerablemente.

Volviendo a las transformaciones, uno de los aspectos que se vio beneficiado, sin duda, es el electoral. En efecto, desde su creación, el Instituto Federal Electoral – hoy INE- se constituyó como un organismo autónomo desconcentrado del poder para garantizar transparencia en los procesos electorales, aspecto sumamente relevante en un país manchado por el fraude electoral en prácticamente todos los procesos posteriores a la “institucionalización” de la Revolución Mexicana. Hoy, ya hemos vivido al menos dos transiciones en el poder: ya gobernó el Partido Acción Nacional y ahora gobierna Morena, es decir, la derecha y la izquierda, respectivamente. En los Estados, han ejercido el poder prácticamente todas las fuerzas políticas y es moneda corriente que los congresos estatales tengan una representación plural, lo que ha redundado en un mayor equilibrio de fuerzas. Sin embargo, buena parte de la estructura del sistema no cambió gran cosa y la corrupción, la deficiente recaudación -siguen hasta hoy evadiendo impuestos empresarios connotados sin que el poder pueda o quiera hacer gran cosa para resolverlo-, la violencia y la política al servicio del crimen organizado y de las grandes corporaciones “legales” siguen siendo la tónica. Sí, podemos decir que ya vivimos procesos electorales democráticos; ya se puede decir, con certeza -y a riesgo de sonar ingenuo-, salvo casos ya muy señalados, que la gran mayoría de los cargos públicos, incluido el de presidente de la República, han sido electos respetando la voluntad de los votantes. Sin embargo, el INE, con un abultado presupuesto no sólo para el desarrollo de campañas y procesos electorales, sino también para los abultados salarios de los consejeros, que se mantiene como un mero árbitro en los procesos y no se mete en la construcción de la madurez democrática de los votantes. Registra candidatos, vigila procesos y ya está, no importa la calidad o compromisos de los candidatos o los partidos. Nuestros procesos democráticos occidentales, bien modernos, bien transparentes y maduros, han permitido que gente como Trump o Bolsonaro lleguen a la presidencia de sus países. Y en el nuestro, bueno, la lista es larga de personas de dudosa capacidad que llegaron a su cargo por el simple hecho de ser personas “famosas” o “influencers” o por ser vástagos o familiares de alguien importante, o pertenecer a determinada elite empresarial. Ejemplos sobran: Blanco en Morelos, Evelyn Salgado en Guerrero (después de un proceso por demás rocambolesco para su nominación por parte de Morena) o Manuel Velasco -desposado con Anahí-, ex gobernador de Chiapas. Es más, qué podemos decir de la “presipareja” Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, ¿cuánto nos ha costado la telenovela? Un auténtico desfile de farándula democrática, ni más ni menos.

Los casos más recientes de esta pasarela los ofrece el partido Movimiento Ciudadano que, haciendo honor al desmantelamiento del Estado y sus instituciones a favor del beneficio de ciertos intereses particulares, ha lanzado candidatos de poca o nula trayectoria política como Samuel García en Nuevo León y ahora Roberto Palazuelos en Quintana Roo. Al primero, lo ayudó a ganar su esposa, la “influencer” Mariana Rodríguez; al segundo, pues seguramente su participación en algunas producciones televisivas y los posibles negocios que tiene en ese estado de la Península de Yucatán. ¿Tienen capacidades comprobadas para gobernar? Ninguna que sepamos. ¿Tienen una probada trayectoria política?, ¿fueron formados como cuadros políticos en los partidos que los lanzaron? Por supuesto que no. Fueron propuestos por MC para permanecer en el presupuesto, tan vacuo como suena. Pero la cosa no queda ahí, no. De lo que se trata también es de insertar a la iniciativa privada en el poder a como dé lugar. Junto con García y con Palazuelos vienen numerosos intereses económicos que se ven beneficiados por su llegada al poder. Lo dicho, las agendas políticas, la cohesión social de la que habla Loaeza, quedan fuera, a menos que funcionen para la permanencia de esos grupos y para que los negocios sigan, no importa si se violenta la ley como lo hizo recientemente la flamante pareja García Rodríguez en Nuevo León con la “adopción por un día”. ¿Pasó algo?, ¿tuvieron alguna consecuencia? Pues parece que sí, a nivel de imagen y relaciones públicas: siguen presentes en la agenda mediática. El juego del poder, hoy secuestrado por meros mercachifles, hace daño y mucho, especialmente porque produce votantes viscerales y ciudadanos vanos que ejercen su derecho de forma caprichosa con lo que alimentan el círculo democrático vicioso en que vivimos. Crea fama y siéntate a gobernar…