Covidiscursos

¿Qué razón obliga a que sea el presidente de Estados Unidos quien salga a decir ahora que el virus de la Covid-19 no es un arma biológica? Y no sólo eso, haber encomendado a la Inteligencia de su país una investigación sobre el origen del virus limitada a “las dos hipótesis que se tienen: que fue un proceso natural en un animal, o un accidente de laboratorio”. Ambos hechos son, en sí mismos, muy sugerentes. La lógica simple de su afirmación negativa hace surgir una tercera hipótesis sobre su origen y proliferación que, de antemano, descarta. ¿Qué hizo políticamente necesario que después que el mundo ha perdido casi cinco millones de vidas humanas a causa del virus, surja un discurso que niega carácter de arma biológica al SARS-CoV-2, y establece como únicas posibilidades de su origen las que evaden la intencionalidad humana? La hipótesis del virus como proceso natural en un animal debería descartarse de plano en razón de que en ninguna parte del mundo se ha reportado muerte masiva de animales de ninguna especie por esa causa. La del accidente de laboratorio es resbaladiza pues, de suyo, implica participación humana y manejo científico de virus en laboratorio. ¿Quién o quiénes están calificados para determinar si la obtención del virus en laboratorio fue accidental y no intencional? Estas interrogantes adquieren cabal sentido considerando tres hechos acreditados: uno, la investigación base duró 90 días; dos, esa investigación no está cerrada: “el reporte no es concluyente; por ahora, no se asegura que fue creado como arma biológica, pero seguiremos investigando”; tres, la afirmación de Joe Biden no expone un dato científico sobre la causa de la pandemia sino sólo propaga una idea que llegue a la conciencia de la gente.

El augur de esta calamidad fue el falso filántropo Bill Gates, dueño de Microsoft, quien desde el año 2015 anticipaba que “más que un apocalipsis atómico, la humanidad debía preocuparse por lo que él vaticinaba sería el próximo gran riesgo de una catástrofe global: una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y contra el cual no estaríamos listos para luchar”. Previó “que podía surgir una pandemia a partir de un virus que se propagara por el aire y que se contagiara a través de pacientes asintomáticos”; y que el problema para el mundo sería que “no teníamos sistema alguno, es decir que no había epidemiólogos listos para analizar la enfermedad, su diagnóstico, su propagación y los tratamientos que se podían aplicar”.(Así fue como Bill Gates predijo el coronavirus (eluniversal.com.mx). Con tan puntuales y certeros datos, ¿los dichos del millonario fueron augurio o, en realidad, eran anticipado anuncio? En efecto, se constató que no sólo no hubo epidemiólogos que pudieran afrontar con éxito a la enfermedad, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió protocolos de atención médica para enfrentarla que han sido severamente cuestionados por médicos de varios países.

Por los perniciosos efectos sociales que va dejando, el SARS-CoV2 (Sólo Así Renovamos el Software-Comprar o ser Victima2) se ha revelado como un ferviente seguidor del libre mercado. El adelgazamiento presupuestal de los Estados en materia de salud pública e investigación científica que dio lugar al ensanchamiento de la medicina privada, ha sido caldo de cultivo adecuado para su propagación sin barreras debido a la carencia de herramientas científicas para su contención, escasez de infraestructura hospitalaria para su atención, falta de personal médico y enfermero especializado para su diagnóstico, y carencia de medicamentos para su cura; la cauda de carencias materiales e inexperiencias científicas que arrastra una sociedad dependiente de la ciencia y tecnología en manos privadas y sorprendida ex abrupto por una enfermedad desconocida y altamente contagiosa. En este contexto, ¿el surgimiento y propagación del virus es ajeno a la implantación/imposición de la revolución tecnológica en el mundo del trabajo? A la llegada de la pandemia el preventivo “quédate en tu casa” se apareó con el Home office. La guerra económica que libran Estados Unidos y China por el predominio geoestratégico y económico en el mundo, ¿no es telón de fondo del surgimiento del virus? ¿O, el discurso de Biden está planteando una autoexculpación de su país, que históricamente ha sido el único que ha recurrido a guerras biológicas para mantener su dominio sobre otros pueblos del mundo? Cabe recordar que el expresidente de EE.UU., Donald Trump, durante sus campañas electorales prometía que si llegaba al poder no dudaría en promover medidas drásticas para contrarrestar el poderío económico, tecnológico y militar de los chinos, que están a un paso de sobrepasar a los estadounidenses en los campos en que son referencia mundial.

Opiniones poco conocidas, por menos difundidas, como la del investigador estadounidense experto en armas biológicas Francis Paul, aseguran que el SARS-CoV2 es un subconjunto de los virus llamados “agentes biológicos” cuyo ADN es manipulado en laboratorios científicos para mutar su estructura nociva en una más agresiva para los seres vivos y destinarlo así a actividades de guerras biológicas. Que, entre los virus que se engendran mediante manipulación humana, están el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) surgido en 2002 también en China; el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés) aparecido en 2012 en Arabia Saudí; y el ántrax; y que todos han sido producidos en laboratorios de la Universidad de Carolina del Norte. Paul sostiene que los experimentos e investigaciones sobre estos virus o armas biológicas se llevan a cabo en laboratorios llamados “niveles biológicos de salud” y en particular se desarrollan en los de Nivel 4. Cabe destacar que Estados Unidos cuenta con 12 laboratorios de este Nivel 4 en toda su red de laboratorios de este tipo.

Eric Toussaint, presidente del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, con sede en Lieja, Bélgica, percibe que “No puede disociarse la pandemia de una mercantilización profunda de la naturaleza, que tiene que ver con la forma en que se desempeña el capitalismo a escala mundial. (…) Hay una relación entre la pandemia y la crisis capitalista global”. Sobre los modos gubernamentales (Estados Unidos, Europa) de enfrentar la pandemia, sostiene que “La primera respuesta fue una política que favorece a los grandes inversionistas, pero en inversión especulativa, no en la producción y creación de empleos. (…) Dos: un confinamiento con una voluntad de los gobiernos de relanzar la actividad económica a costa de las clases populares y de exponerlas al virus. (…) No hay un abandono de la orientación neoliberal en términos de reformas estructurales que tienen como objetivo desregular todavía más el mercado laboral, la relación capital- trabajo y los sistemas de protección social”.

Esta vez el mundo podrá constatar, si la pandemia es un formidable negocio de pocos, un mecanismo inmoral de acumulación de riqueza llevada a extremos de locura e inequidad salvaje, pues no se sabe si estamos frente a una desgracia de la humanidad o un negocio de las élites millonarias; donde la revolución tecnológica apunta a eliminar gradualmente el carácter social de la producción mediante el aislamiento de los trabajadores con el trabajo en línea o su robotización; a la mayor precarización del trabajo, a la evasión de obligaciones laborales frente a los trabajadores, y de las fiscales frente al Estado. En tiempos de revolución industrial Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista, analizaron: “Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas”. ¿El coronavirus es un arma biológica, o no?