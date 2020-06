Pandemia de Covid–19 ha dejado sin empleo a 40 mil personas en Puebla: CCE

De acuerdo con estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la pandemia en Puebla ha ocasionado la pérdida de 40 mil empleos.

En conferencia de prensa, el dirigente dijo que es posible que algunos se recuperen en cuanto se permita la reapertura de comercios y empresas catalogadas como no esenciales, no obstante algunos ya no tendrán capacidad de retornar.

“Se han cerrado muchos negocios en el Centro Histórico y en el estado de Puebla, pero ahorita esos cierres han sido obligatorios, yo creo que estos números los vamos a saber (con precisión) una vez que arranquemos actividades y podamos hacer un balance de cuántos se quedaron en el camino y cuántos no van a poder arrancar”.

Por otra parte, informó que el CCE podría adquirir miles de pruebas de Covid-19 para aplicarlas al personal que se reincorporará en pequeñas y medianas empresas.

El presidente comentó que están buscando no solo un buen precio sino que sean confiables, hasta ahora las que han encontrado oscilan en rangos de entre 200 y mil pesos.

Ayer el Consejo Coordinador inició la campaña “Reactivación Segura, programa de apoyo para micros y pequeñas empresas”, mediante la cual se entregarán gratuitamente 500 paquetes con productos para cumplir los protocolos mínimos de sanidad para el regreso.

Estos contienen un litro de gel antibacterial, dos litros de sanitizante, 30 cubrebocas lavables, un tapete para la desinfección de calzado, cuatro caretas, un paquete de toallas desechables sanitizantes y otro más de guantes, así como cuatro señaléticas para indicar sana distancia; el costo estimado de toda la mercancía es de mil 100 pesos.

Los paquetes solo se entregarán a micro o pequeñas empresas que cuenten con domicilio fiscal en la ciudad de Puebla que estén afiliadas a alguno de los organismos del CCE y proporcionen información para el llenado de un cuestionario.

Según los cálculos de Ignacio Alarcón, dotar de insumos y equipo de protección representan un gasto promedio de 500 pesos a la semana por cada uno de los empleados.

Asimismo, se ofrecerá asesoría de mercadotecnia y ventas para su negocio en tiempos de Covid y sobre la reapertura de actividades en centros de trabajo, específicamente orientación sobre los protocolos del IMSS y Protección Civil.