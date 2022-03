COVID-19 y la Viruela

Uno de los logros más grandes de la medicina está representado por la erradicación de una enfermedad aterradora: La Viruela. Los médicos de nuestra generación nunca hemos visto un caso, pues en el año de 1979 se declaró erradicada de la humanidad, gracias a la vacunación, cuya historia es verdaderamente fascinante; sin embargo, imágenes fotográficas muestran una enfermedad de un carácter verdaderamente espeluznante.

Indudablemente figura entre las enfermedades virales más devastadoras de todos los tiempos, con una mortalidad de un 30%, dejando como secuelas un número importante de casos de ceguera, esterilidad, pero, sobre todo, cicatrices profundas principalmente en la cara, que en ocasiones eran literalmente deformantes.

Su origen es desconocido. Momias egipcias muestran lesiones que semejan al padecimiento, lo que sugiere que infectó a seres humanos durante hace, al menos 3 mil años; sin embargo, un equipo multinacional de investigadores, dirigido por un grupo del Instituto DeGroote para Investigación de Enfermedades Infecciosas, en la Universidad McMaster, Ontario, Canadá, ha recuperado y secuenciado el material genético del virus de la viruela obtenido del cuerpo momificado de un niño sepultado en Lituania en el siglo XVII. Con base en una especie de “reloj molecular” y comparando las cepas virales actuales, se determinó que el virus no es tan antiguo; sin embargo, existen descripciones particularmente puntuales de las lesiones en la piel y los signos y síntomas, que desde el siglo IV en China, conducen a la deducción de que esta grave enfermedad ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales.

Es indudable que la propagación de la enfermedad se generó por la expansión de rutas comerciales y la exploración, que en nuestro continente tuvo una relevancia determinante para haber sido conquistados por los españoles, que la importaron en un momento en el que la población autóctona, al no haber tenido contacto con este agente biológico, carecía totalmente de cualquier respuesta de tipo inmunológico, contrariamente a los españoles quienes ya contaban con la inmunidad colectiva (erróneamente denominada “de rebaño”). Fray Bernardino de Sahagún, lo relata en una forma cruda: “No podían caminar; sólo yacían en sus lugares de descanso y lechos. No podían moverse; no podían menearse; no podían cambiar de posición ni yacer sobre un costado, ni boca abajo ni de espalda. Y si se movían, gritaban mucho”.

Un esclavo llamado Francisco de Eguía, que se encontraba enfermo, vino con el ejército de Pánfilo de Narváez e infectó a una familia en Tepeaca, Tlaxcala, para dispersarse en una forma particularmente rápida, llegando a la gran ciudad de Tenochtitlán, en el año de 1520.

Como este padecimiento es provocado por un virus cuyo material genético es Ácido Desoxirribonucleico (ADN), no sufre mutaciones, lo que marcó el éxito en su erradicación a través de la vacunación, condición contraria totalmente al SARS-CoV-2 cuya composición genética es de Ácido Ribonucleico (ARN), con una tasa de mutaciones asombrosamente frecuente, lo que nos va a mantener constantemente en una alerta epidemiológica, pues se podrán elaborar vacunas para los virus que circularon, pero no para los que se encontrarán presentes en un tiempo indeterminado. Algo similar sucede con la Influenza, cuya vacunación forzosamente debe de llevarse a cabo cada año.

Hay rumores de que COVID-19 es resultado de un accidente de laboratorio chino, con un virus que se elaboró tácticamente como un arma biológica. No me cabe la menor duda de que en la actualidad, se lleve a cabo investigación en este tipo de armamento; sin embargo, aunque parezca increíble, en Estados Unidos y en Rusia, mantienen en resguardo al virus que produce viruela.

Recuerdo que, en 1976, en un viaje a Europa, me solicitaron una cartilla de vacunación que se integró al pasaporte, haciendo constar que fui vacunado; pero una vez erradicada la enfermedad, se dejó de aplicar este elemento de prevención, de modo que, en la actualidad, la mayor parte de la población mundial es vulnerable a la viruela. Si ya se cuenta con una vacuna totalmente efectiva, representa de una facilidad increíble, vacunar a una población determinada y simplemente liberar al virus, generando las mismas condiciones inmunológicas que tenía la población del hoy continente americano cuando llegaron los españoles.

Desde este punto de vista, la hoy inexistente viruela cobra relevancia pues el hecho de que las dos potencias militares más poderosas del mundo mantengan almacenado a este agente biológico, nos lleva a la conclusión de que invertir en este tipo de armas, tiene un valor relativo, considerando otros equipos de destrucción masiva.

La perversidad del género humano, es verdaderamente lamentable, atroz, cruel y definitivamente incalificable, en un momento en el que la sobrepoblación, contaminación, calentamiento global y un largo etcétera, ya nos tienen en riesgo de perecer como especie.

