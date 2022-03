Covid-19 y el SIDA

El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informó de cinco casos de una extraña neumonía provocada por gérmenes oportunistas, es decir que son microbios que pueden habitar en el organismo sin provocar enfermedad alguna; pero ante ciertas condiciones, pueden inducir patologías de gravedad variable que pueden, en una forma inexorable conducir a la muerte, en un tiempo particularmente corto. Estos primeros casos se presentaron en Los Ángeles, para que poco después, se detectaran en Nueva York.

Una de las características que sobresalían en estos pacientes fue su condición de homosexualismo, por lo que se consideró que se estaba generando una patología vinculada a la conducta sexual y una neumonía generada por un agente biológico denominado en ese entonces como Pneumocystis carinii. Estos fueron los primeros casos de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) que se detectaron y que, en 40 años, cobrarían la vida de millones de personas en el mundo.

Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad infecciosa, ahora denominada como VIH-SIDA (que son las abreviaturas del Virus de la Inmunodeficiencia Humana – Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) todavía existen irracionales conductas de ignorancia, discriminación, necedad y descalificaciones que generan un estigma que marca a las personas infectadas, cuando muchas no se ajustan a los juicios absurdos de grupos extremistas que superficialmente califican a personas infectadas, cuando muchas veces no tienen relación alguna con conductas de riesgo que son reconocidas erróneamente como “malas costumbres”.

Como miembro del personal que atiende a la salud y en plena conciencia de que “el peor enemigo del médico, es el médico”, puedo percibir que incluso en nuestro gremio, existen conductas de discriminación hacia personas que albergan el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y en una especie de pánico irracional, no se tiene una idea clara del comportamiento de este agente biológico que posee, en sí mismo, aspectos que no solamente representan contrariedades científicas sino también discrepancias sociales que convierten a esta pandemia en algo extremadamente complicado de controlar.

Originalmente esta enfermedad se consideró exclusiva de la población homosexual pero ahora ya se sabe que la transmisión se genera en heterosexuales con actividades sexuales promiscuas; personas que utilizan drogas intravenosas, compartiendo jeringas; accidentes de “pinchazos” en personal de salud; contacto entre mucosas y secreciones variadas como fluidos con capacidad de transmisión: sangre, semen, flujo vaginal, la leche materna (ordenados de mayor a menor capacidad de infectar) y cualquier vía con la que exista un contacto entre la más mínima herida y el virus.

La orina, la saliva, el sudor, las lágrimas y un largo etcétera, como el besar o abrazar, no tienen la concentración suficiente de virus para tener capacidad para infectar. También es necesario considerar que la piel que recubre nuestro cuerpo constituye una barrera natural que VIH no puede atravesar; sin embargo, hay un aspecto particularmente interesante con respecto al riesgo de infectarse. El ano está recubierto por una mucosa; sin embargo, se calcula que la mucosa rectal es hasta 40 veces más delgada que la vaginal y corre más riesgo de irritarse o sufrir micro abrasiones o micro heridas durante las relaciones sexuales, especialmente si no se lubrica adecuadamente. Por este motivo, el sexo anal sin protección implica un riesgo de transmisión del VIH muy superior al del sexo vaginal.

En los últimos años se ha dado un vertiginoso aumento de las infecciones de transmisión sexual en Europa. Según el CDC de Estados Unidos, desde el 2015 la sífilis, la gonorrea y la clamidia se han incrementado en un 74%, 56% y 19% respectivamente.

Durante estos 40 años de pandemia, se calcula han fallecido cerca de 40 millones de personas por SIDA en todo el mundo. Además, en la actualidad, unos 38 millones de personas albergan en su organismo el VIH. Anualmente adquieren la infección cerca de un millón de personas y fallecen unas 700.000.

Aunque en la actualidad las personas diagnosticadas con esta infección pueden llevar una vida normal con tratamiento, la estigmatización no cesa, generando una incomprensible discriminación, que es verdaderamente inaceptable. En este sentido, es fundamental romper con prejuicios y comprender que la prevención es determinante, con conductas como el uso de preservativos masculinos y femeninos; pruebas de detección y asesoramiento en relación con el VIH y las Infecciones de Transmisión sexual (ETS); pruebas de detección y asesoramiento para vínculos con el tratamiento de la tuberculosis; circuncisión médica masculina voluntaria; uso de antirretrovirales a modo de prevención; reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables y eliminación de la transmisión del VIH de la madre al niño.

Sin embargo, resulta impostergable generar conciencia sobre este grave problema de salud, buscando el poner fin a las desigualdades sociales, incrementar la educación a nivel global, destinar mayores recursos a la investigación, mejorar conductas y entender que paralelamente a la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, existen otras enfermedades de una vigencia extraordinaria y ante las cuales, simplemente hemos desviado erróneamente la atención.

Comentarios: [email protected]