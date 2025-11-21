Covid-19 versus Influenza en este 2025

Covid-19 (causada por el SARS-CoV-2, que significa Síndrome Respiratorio Agudo Grave producido por el Virus Corona Tipo 2); e Influenza (o gripe), son enfermedades respiratorias virales con semejanza en vías de transmisión y síntomas, pero con grandes diferencias importantes desde el punto de vista epidemiológico, así como en el cuadro clínico, en la respuesta inmunológica, en el diagnóstico por imágenes, en las enfermedades “paralelas” asociadas, tratamiento y pronóstico.

Covid-19 suele afectar más a hombres y personas con obesidad. Tiene mayor tasa de complicaciones graves con alta mortalidad y se asocia con síntomas gastrointestinales y un patrón radiológico característico. Influenza tiende a afectar más a pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y fumadores, con mayor frecuencia de síntomas incluyendo la rinorrea.

Covid-19 ha demostrado ser significativamente más mortal que la influenza estacional. Aunque ambas afectan principalmente a adultos mayores y personas con comorbilidades, la tasa de mortalidad y letalidad del SARS-CoV-2 supera considerablemente a la de la gripe. Los estudios comparativos durante 2022-2023 confirman que Covid-19 mantiene una amenaza de muerte superior, particularmente en poblaciones vulnerables.

La coinfección, es decir que padecer estas dos enfermedades simultáneamente, es posible, aunque poco probable y pueden complicar el cuadro clínico. Además, pueden combinarse genéticamente y generar nuevos virus que pueden ser más adaptables a las condiciones comunes y ser menos peligrosos o bien, aumentar su patogenia en un proceso de ajuste evolutivo y convertirse en agentes biológicos más agresivos.

Las vacunas y tratamientos difieren y la identificación clínica y radiológica es clave para el manejo adecuado. En Covid-19, la radiografía muestra, por su apariencia, opacidades en forma de vidrio esmerilado con distribución periférica y bilateral, engrosamiento septal interlobular y patrón de neumonía intersticial. En influenza, las imágenes pueden mostrar neumonía alveolar con consolidaciones más focales y patrón de bronquiolitis.

Ambas se transmiten principalmente por pequeñas gotas respiratorias y contacto directo, con transmisión aérea en ciertos contextos (espacios con escasa ventilación y con aglomeraciones).

Tienen síntomas compartidos como son fiebre, tos, dificultad respiratoria y fatiga. Ambas pueden causar neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda grave (SARS).

Coinciden en la misma estación del año, pues Covid-19 emergió durante la temporada de influenza, compartiendo periodos de circulación, desplazamiento, transmisión y permanencia en el medio ambiente.

Ambas enfermedades inducen respuestas inmunológicas complejas que pueden provocar inflamación y daño del tejido pulmonar. Tanto el SARS-CoV-2 como el virus de la influenza, requieren la interacción con receptores específicos en la superficie de las células humanas para iniciar la infección. El SARS-CoV-2 utiliza principalmente el receptor ACE2 (Enzima Convertidora de Angiotensina 2) que se encuentra en una muy amplia variedad de tejidos; mientras que el virus de la Influenza se une a receptores de Ácido Siálico, que están esencialmente en el epitelio respiratorio. La entrada viral depende de la unión del virus a estos receptores, seguida de procesos de fusión y endocitosis que permiten la penetración celular del material genético viral. Estas diferencias en los receptores y mecanismos de entrada explican, en parte, la distinta patogenicidad y tropismo tisular de ambos virus. Por eso, Coronavirus puede afectar muchos órganos, es decir que es una enfermedad multisistémica, a diferencia de Influenza que es esencialmente respiratoria.

Estos mecanismos explican las diferencias en la presentación clínica, las complicaciones y las estrategias terapéuticas dirigidas a bloquear la entrada viral.

La confirmación diagnóstica se realiza mediante una prueba denominada Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que es muy específica para SARS-CoV-2 o virus de Influenza.

En laboratorio, Covid-19 suele presentar linfopenia más marcada y elevación de marcadores inflamatorios (Proteína C-Reactiva, ferritina, dímero D), mientras que la Influenza puede presentar leucocitosis o leucopenia variable, con menos alteraciones inflamatorias sistémicas.

Existen vacunas específicas para influenza estacional y para Covid-19, con recomendaciones de vacunación anual para influenza y pautas específicas para Covid-19.

Con respecto al tratamiento, Influenza cuenta con inhibidores de la Neuraminidasa (Oseltamivir, Zanamivir), mientras que Covid-19 dispone de antivirales específicos (Remdesivir, Nirmatrelvir/Ritonavir) y tratamientos inmunomoduladores.

La pandemia de Covid-19 nos ha recordado de forma contundente lo vulnerables que somos y la amenaza constante que representan las enfermedades respiratorias virales. Aunque tanto el Covid-19 como la Influenza comparten síntomas y ambos tendrían la capacidad de saturar los sistemas de salud, son padecimientos distintos que requieren estrategias específicas.

El Diagnóstico es Vital. La principal lección es que, si bien la pérdida del gusto o el olfato fue un marcador distintivo de Covid-19 en el pasado, la superposición de síntomas exige la confirmación diagnóstica mediante pruebas para garantizar un tratamiento oportuno y un correcto aislamiento.

La herramienta más poderosa contra ambas enfermedades sigue siendo la prevención mediante la vacunación. Mantener altos índices de inmunización contra el virus de la influenza estacional y estar al día con los refuerzos contra el Covid-19 es fundamental para mitigar la gravedad, prevenir hospitalizaciones y reducir la mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables.

De cara al futuro, la gestión de estas amenazas respiratorias debe ser integrada. Debemos seguir fomentando hábitos de higiene (uso de cubrebocas en espacios cerrados concurridos, lavado de manos y demás), mientras los sistemas de salud consolidan una vigilancia epidemiológica que monitoree ambos virus simultáneamente.

La convivencia con el Covid-19 y la influenza implica un cambio de paradigma. No podemos bajar la guardia. La vigilancia constante, la prevención activa y la actualización médica continua, son los pilares para proteger la salud pública y enfrentar con resistencia y adaptabilidad, cada temporada invernal.

