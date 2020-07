La controversia sobre el potencial infeccioso de los asintomáticos con COVID-19

El aumento súbito de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos puso en evidencia lo absurdo de la controversia sobre el potencial infeccioso de las personas asintomáticas. El regreso a condiciones de cuarentena en los Estados de Florida, Texas y Ohio, después de haber abierto sus economías, hizo que las autoridades y los medios de comunicación buscaran un chivo expiatorio sobre quién echar la culpa. Los jóvenes fueron acusados de ir a las playas, los bares y a las discotecas. Sin embargo, sí alguien tiene culpa de la reexpansión del virus en estos lugares es el gobierno.

El doble discurso gubernamental: puedes-no puedes, puedes, pero no debes, pretende conciliar recomendaciones aparentemente contrapuestas. El gobierno está obligado a garantizar la seguridad de su población y los políticos gobernantes tiene que amoldarse a esa realidad, de otra forma gobernarían para sí mismos. El volver a una “Nueva Normalidad” implica reconocer las condiciones ambientales-biológicas de la epidemia del COVID-19. Negar lo que científicamente está corroborado es un absurdo que pone en riego de infección-muerte a la población.

Uno de estos absurdos, el cual pretende relajar las condiciones de contingencia es la presunción de que las personas infectadas, pero que no presentan síntomas, asintomáticas, no pueden transmitir el COVID-19. Las autoridades y medios de comunicación reportaron, asombrados, que personas infectadas estuvieran bailando y conviviendo con grupos en lugares cerrados. Algo absurdo, lo sorprendente sería encontrar personas con fiebre, diarreas y tos en este tipo de lugares. El sistema inmunológico añade el decaimiento y el cansancio a otros síntomas con el fin de preservar el cuerpo.

El cubrebocas, tiene la función de ser una barrera entre las gotas que contiene el virus y las personas que no se han infectado. La negación de su utilidad es una de las causas de los brotes de infección. Algunos gobernantes se jactan de no usarlo. Su rechazo viene acompañado de la fanfarronería machista del invencible. “Yo No Lo Necesito, Estoy Protegido”.

Para tomar medidas precautorias correctas, que puedan ser agregadas a nuestra vida cotidiana, tenemos que conocer algunos principios básicos del COVID-19. Desde los primeros informes sobre la infección del COVID-19 la evidencia documental ofreció evidencia sobre la infectividad del virus: no todas las personas expuestas al COVID-19 se infectan y, no todas las personas infectadas desarrollan síntomas severos[1]. Este fenómeno describe la eficiencia del virus para infectar y multiplicarse. El COVID-19, comparado con otros virus, es poco eficiente. La propagación de este virus es más eficiente que el virus de la influenza, pero menos eficiente que el virus del sarampión, el cual es altamente contagioso.

Es de dominio público, por lo menos, así lo han hecho saber las autoridades sanitarias de casi todos los países del mundo que: el COVID-19 se transmite a través de gotitas respiratorias que se originan cuando una persona infectada habla, tose o estornuda; el contacto con las gotitas respiratorias tiene lugar cuando las personas están en contacto cercano (a una distancia entre un 1.5 m. y aproximadamente hasta 2 m); las gotitas que contienen el virus pueden entrar en la persona no infectada por los ojos, la nariz o la boca.

La controversia sobre la transmisión y propagación del COVID-19 radica en conocer dónde se forman esas gotitas “respiratorias” que contiene el virus y cuándo se forman. De ahí el segundo planteamiento: ¿las personas asintomáticas pueden transmitir el virus? La infección producida por el COVID-19 se identificó con su antecesor filogenético, el SARS-CoV, el cual produce el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (Acute respiratory distress síndrome-ARDS). Inicialmente al COVID-2 se le denominó de la misma forma, solo que se le añadió el sufijo -Nuevo- o el número 2.

El COVID-19 también produce un ARDS, lo que inmediatamente nos lleva a pensar que las gotitas que contienen el virus provienen de los pulmones y por consiguiente las asociamos con la tos. Aún antes de la epidemia, la mayoría de nosotros reaccionábamos ante una persona que estornuda o tose por miedo a contraer gripa-catarro u otra afección respiratoria. Hoy es peor, tener una persona que tose o estornude al lado nuestro puede ser motivo de desagrado o molestia.

Sin embargo, la formación de estas gotitas respiratorias, en el caso del COVID-19, no necesariamente se generan en los pulmones sino también en la boca, específicamente en las glándulas salivales. Es por eso por lo que, una persona infectada al hablar puede esparcir las gotitas e infectar a otra persona, aunque no presente síntomas relacionados al COVID-19.

El analizar las glándulas salivales y la saliva nos puede ayudar a comprender cómo se transmite el COVID-19 a través de las personas infectadas, pero asintomáticas. La explicación de la patogénesis del COVID-19 pasa por establecer la relación entre la proteína de espiga (picos que sobresalen de la membrana del Coronavirus, los cuales se asemejan a la corona del sol) y su receptor en las células epiteliales (lugar donde se ancla el virus para luego entrar a la célula que infecta). Las células epiteliales de la cavidad oral presentan una amplia expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), receptor que juega un papel crítico al facilitar el ingreso del COVID-19 a estas células[2].

El grupo de investigadores dirigidos por Liu, al estudiar el SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome), predecesor del COVID-19, demostraron que las células epiteliales de la glándula salival presentan una expresión elevada de ACE-2. Sí se estudian cuando un organismo está infectado con el virus se puede encontrar el SARS-CoV en las células epiteliales de las glándulas salivales[3]. La expresión de ACE-2 en las glándulas salivales menores fue mayor que en los pulmones, lo que indica que un objetivo para COVID-19 puede ser posiblemente las glándulas salivales.

Además, estos autores señalaron que, antes de que surgieran lesiones pulmonares, se puedo encontrar el ARN de SARD-CoV en la saliva. Esto podría explicar las infecciones asintomáticas. Para el SARS-CoV, la glándula salival es un reservorio significativo del virus en la saliva. Liu et al, también demostraros que las glándulas salivales puede infectarse por el virus COVID-19 (SARS-CoV-2), lo que resulta en la liberación posterior de partículas virales o anticuerpos en la saliva[4].

Otros investigadores corroboraron el hecho de que las glándulas salivales pueden infectarse por el virus COVID-19 (SARS-CoV-2), lo que resulta en la liberación posterior de partículas virales o anticuerpos en la saliva. Es probable que esto sea facilitado por la alta expresión del receptor ACE 2 (receptor SARS-CoV-2) en las células epiteliales de la mucosa oral, como se demuestra mediante la secuencian de ARN de células individuales[5].

La tasa positiva de COVID-19 en la saliva de los pacientes puede exceder aproximadamente el 92%, y el virus vivo también se puede cultivar a través de muestras de saliva. Esto sugiere que el COVID-19 que se propaga a través de una infección asintomática puede provenir de la saliva contaminada. En consecuencia, la fuente de infección asintomática podrían ser las glándulas salivales[6].

Debemos tener claro que la transmisión del COVID-19, propiamente dicho, no es una de transmisión aérea. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió transmisión infecciosa aérea como: la propagación de un agente infeccioso causado por la diseminación de núcleos de gotas que permanecen infecciosos cuando se suspenden en el aire a largas distancias y en el tiempo[7].

De acuerdo con la OMS la transmisión por gotitas es distinta de la transmisión aérea, pues esta última tiene lugar a través de núcleos gotículares que contienen microbios. Los núcleos gotículares, que tienen un diámetro inferior a 5 µm, pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados y llegar a personas que se encuentren a más de un metro de distancia[8]–[9]–[10]. Esta comparación, la del tamaño de las gotas y la definición de la transmisión aérea obedece al interés de reflexionar sobre el tamaño de la gota de fluido cuando se tiene un estornudo productivo y cuando se habla https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article.

Sin adentrarnos en un debate de definiciones, podemos decir que: el contagio a través de gotitas se produce por contacto cercano (a menos de un metro) de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) al exponerse a las gotitas respiratorias que pueden contienen el virus.

Además de lo anterior, se puede producir la transmisión por gotitas a través de fómites en el entorno inmediato de una persona infectada[11]. Por consiguiente, el virus de la COVID-19 se adquirirse por contacto directo con una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado (por ejemplo, un estetoscopio o un termómetro) https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

Estos son algunos principios básicos que todos, mínimamente, debemos saber. Recapitulando sobre lo anterior puedo señalar que: primero, el COVID-19 se puede hallar en la saliva (glándulas salivales) de personas infectadas; segundo, que las gotitas de saliva emitidas al hablar por personas infectadas contienen el virus; tercero, que las personas asintomáticas o con síntomas leves son transmisoras de la infección a través de las gotitas de la saliva.

Actualmente, el crecimiento de infectados mantiene un 5 por ciento de incremento diario con relación a la cantidad del día anterior, por lo que se hace sumatorio. México ocupa el segundo lugar mundial en el número de fallecidos promedio por día, debido a la infección por Covid-19. Así mismo, México registra 90 defunciones de menores de edad, 41 niñas y 49 niños. La incidencia de la enfermedad entre los niños se multiplicó en los últimos dos meses (mayo y junio de 020).

Según la Secretaría de Salud, del 12 de abril al 12 de junio los menores que dieron resultado positivo de SARS-CoV-2 pasaron de ser de 84 a 3.139. Una cifra que ha avanzado imparablemente en estas últimas semanas https://elpais.com/sociedad/2020-06-28/la-tasa-de-mortalidad-en-ninos-en-mexico-por-la-covid-19-triplica-a-la-de-ee-uu.html?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR12ulLwEHpOSEVndbsWKExUplzoY0R3dZQsylIHr5OtLILQYRFRFeSdJEo.

El gobierno de México mantiene un doble discurso sobre la epidemia del COVID-19. En los hechos, niega la posibilidad de que las personas infectadas con el COVID-19, pero que se mantienen asintomática puedan infectar a otros. Por mucho tiempo la Secretaría de Salud se opuso a recomendar el uso del cubrebocas a la población en general. Además, hasta el momento, el gobierno de López Obrador se opone a llevar a cabo pruebas generalizadas de RT-PCR para detectar el virus en personas asintomáticas. Esta situación pone en un alto riesgo de infección a la población

[1] Chen, N.; Zhou, M.; Dong, X.; Qu, J.; Gong, F.; Han, Y.; Qiu, Y.;Wang, J.; Liu, Y.;Wei, Y.; et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. Lancet 2020, 395, 507–513.

[2] Fini MB. What dentists need to know about COVID-19. Oral Oncol 2020 Apr, 28:104741. (tomado de Fini MB., 2020, Oral saliva and COVID-19 Oral Oncology 108 (2020) 104821)

[3] Liu L, Wei Q, Alvarez X, Wang H, Du Y, Zhu H, et al. Epithelial cells lining salivary gland ducts are early target cells of severe acute respiratory syndrome coronavirus infection in the upper respiratory tracts of rhesus macaques. J Virol 2011;85(8):4025–30(tomado de Fini MB., 2020, Oral saliva and COVID-19 Oral Oncology 108 (2020) 104821)

[4] Ibid. Liu L, 2001

[5] Xu, H.; Zhong, L.; Deng, J.; Peng, J.; Dan, H.; Zeng, X.; Li, T.; Chen, Q. High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. Int. J. Oral Sci. 2020, 12, 8.

[6] Xu J, Li Y, Gan F, Du Y, Yao Y. Salivary glands: potential reservoirs for COVID-19

asymptomatic infection. J Dent Res 2020;9. 0022034520918518(tomado de Fini MB., 2020, Oral saliva and COVID-19 Oral Oncology 108 (2020) 104821)

[7] https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-prevencion-control-atencion-sanitaria.pdf

[8] Pica N, Bouvier NM. Environmental factors affecting the transmission of respiratory viruses. Curr Opin Virol. 2012;2:90–5. DOIExternal Link

[9] Kutter JS, Spronken MI, Fraaij PL, Fouchier RA, Herfst S. Transmission routes of respiratory viruses among humans. Curr Opin Virol. 2018;28:142–51.

[10] Fernstrom A, Goldblatt M. Aerobiology and its role in the transmission of infectious diseases. J Pathogens. 2013;2013:493960. DOIExternal Link

[11] Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA. 2020