Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasEstado

COTIC pide que se suspenda fumigación vs. dengue en Cuetzalan

Martín Hernández Alcántara

El Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) solicitó al ayuntamiento de ese municipio detener la jornada de fumigación contra el dengue iniciada este miércoles, al señalar que la población carece de información suficiente sobre el producto que se está utilizando y mantiene preocupación por posibles riesgos a la salud.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el COTIC hizo un llamado a los tres niveles de gobierno y a la empresa Tastani Todo Listo S.A. de C.V., contratada por el gobierno de Puebla, para que se respete el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada antes de implementar medidas que afecten sus territorios.

La organización criticó que, aunque el aviso oficial afirma que el larbicida empleado no representa peligro, se emiten diversas recomendaciones que generan incertidumbre. Subrayó que, si bien reconocen el aumento de casos de dengue en la región y la necesidad de acciones preventivas, la falta de información clara y previa ha despertado inquietud entre los habitantes.

El COTIC propuso que las autoridades locales y comunitarias, como jueces de paz, presidentes auxiliares y radios comunitarias, sean parte del proceso de difusión para garantizar que la población esté debidamente informada antes de continuar con las fumigaciones. Por ello, solicitó que estas jornadas sean reprogramadas hasta que se proporcione la información necesaria.

Por su parte, el ayuntamiento de Cuetzalan informó que la aplicación del larbicida con drones se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en diferentes puntos de la cabecera municipal y comunidades como San Miguel Tzinacapan y San Andrés Tzicuilan. Detalló que la sustancia no afecta a animales domésticos, automóviles ni abejas, y que la cobertura alcanzará hasta 700 metros a la redonda desde los puntos de despegue.

La autoridad municipal también difundió una lista de recomendaciones para la ciudadanía, entre ellas cubrir depósitos de agua potable, resguardar alimentos y juguetes, retirar recipientes de mascotas, así como evitar actividades al aire libre durante la aplicación. Recalcó que el objetivo es reforzar las medidas de salud pública mediante nuevas tecnologías para contener la propagación del dengue.

Mientras el gobierno local insiste en la seguridad de la fumigación, colectivos comunitarios demandan que primero se informe de manera adecuada a la población para garantizar certeza y confianza en las medidas implementadas.

Temas

Más noticias

Internacional

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...
Internacional

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Registra ISSSTE dos casos importados de dengue en lo que va de 2025: Aguilar

Dania Corona Muñoz -
Tlaxcala ha registrado dos casos de dengue importado durante 2025, ambos diagnosticados en enero, informó Ayerim Aguilar Ávila, epidemióloga del Instituto de Seguridad y...

Paró todo el personal que combate el dengue en Puebla por falta de pago

Martín Hernández Alcántara -
Un total de 650 empleados transferidos del Programa IMSS-Bienestar, que se desempeñan mayoritariamente como vectores para el combate al dengue en Puebla, pararon hoy...

Niños resultan intoxicados en primaria de Atlixco tras fumigación del plantel

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Varios niños de la primaria pública Plutarco Elías Calles, ubicada a 10 minutos del centro de la ciudad, resultaron intoxicados tras una fumigación en...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025