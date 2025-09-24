COTIC pide que se suspenda fumigación vs. dengue en Cuetzalan

El Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) solicitó al ayuntamiento de ese municipio detener la jornada de fumigación contra el dengue iniciada este miércoles, al señalar que la población carece de información suficiente sobre el producto que se está utilizando y mantiene preocupación por posibles riesgos a la salud.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el COTIC hizo un llamado a los tres niveles de gobierno y a la empresa Tastani Todo Listo S.A. de C.V., contratada por el gobierno de Puebla, para que se respete el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada antes de implementar medidas que afecten sus territorios.

La organización criticó que, aunque el aviso oficial afirma que el larbicida empleado no representa peligro, se emiten diversas recomendaciones que generan incertidumbre. Subrayó que, si bien reconocen el aumento de casos de dengue en la región y la necesidad de acciones preventivas, la falta de información clara y previa ha despertado inquietud entre los habitantes.

El COTIC propuso que las autoridades locales y comunitarias, como jueces de paz, presidentes auxiliares y radios comunitarias, sean parte del proceso de difusión para garantizar que la población esté debidamente informada antes de continuar con las fumigaciones. Por ello, solicitó que estas jornadas sean reprogramadas hasta que se proporcione la información necesaria.

Por su parte, el ayuntamiento de Cuetzalan informó que la aplicación del larbicida con drones se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en diferentes puntos de la cabecera municipal y comunidades como San Miguel Tzinacapan y San Andrés Tzicuilan. Detalló que la sustancia no afecta a animales domésticos, automóviles ni abejas, y que la cobertura alcanzará hasta 700 metros a la redonda desde los puntos de despegue.

La autoridad municipal también difundió una lista de recomendaciones para la ciudadanía, entre ellas cubrir depósitos de agua potable, resguardar alimentos y juguetes, retirar recipientes de mascotas, así como evitar actividades al aire libre durante la aplicación. Recalcó que el objetivo es reforzar las medidas de salud pública mediante nuevas tecnologías para contener la propagación del dengue.

Mientras el gobierno local insiste en la seguridad de la fumigación, colectivos comunitarios demandan que primero se informe de manera adecuada a la población para garantizar certeza y confianza en las medidas implementadas.