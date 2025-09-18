COTIC exige al edil de Cuetzalan devolver sus lugares a vendedores del Mercado de Flores

El Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) solicita la intervención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para que el ayuntamiento de Cuetzalan, presidido por Óscar Paula Cruz, devuelva su lugar de trabajo a vendedores del Mercado de Flores.

Los floristas hicieron público un comunicado, que fue replicado en el perfil de Facebook del Cotic, en el que acusan al ayuntamiento encabezado por Paula Cruz de haberles retirado el espacio donde laboraban desde 2002, sin ofrecerles hasta ahora una alternativa viable para continuar con sus actividades.

De acuerdo con el documento, fue en 2002 cuando el entonces alcalde Jesús González Galicia les asignó el área ubicada en la plaza Celestino Gasca, bajo el compromiso de utilizarla exclusivamente para la venta de flores. Los locatarios señalan que durante más de dos décadas cumplieron con el acuerdo sin generar afectaciones al entorno urbano.

El 24 de octubre de 2024, el actual gobierno municipal dio el banderazo de inicio para la remodelación del mercado y los sanitarios públicos dentro del programa de obra comunitaria. Tras ello, en junio de 2025, la regidora de Industria y Comercio, Gloria Lucas Ortega, solicitó a los comerciantes desocupar temporalmente el espacio con la promesa de que en un plazo de tres meses podrían regresar.

Los expendedores afirman que, pese a permanecer en la intemperie bajo una lona durante la remodelación, en agosto la misma regidora les informó que no recuperarían el área original y que serían reubicados en un sitio que consideran inadecuado para trabajar y preservar su mercancía. Ese mismo día pidieron audiencia con el edil, quien se comprometió a darles una respuesta en un plazo de 10 días, la cual no se ha cumplido.

Ante esta situación, los comerciantes solicitan la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier y de autoridades de los distintos niveles de gobierno para que se les devuelva su lugar de trabajo. Argumentan que la decisión municipal los dejó sin una fuente de ingresos y afecta directamente a las familias que dependen de la venta de flores en el municipio.