Hasta 55 mil pesos se gastan algunos padres por el regreso a clases

El regreso a clases en Puebla representa un desafío económico cada vez mayor para las familias, que pueden destinar desde 6 mil hasta más de 55 mil pesos en el ingreso escolar, dependiendo del tipo de institución.

El desembolso incluye el pago de cuotas o inscripción, uniformes y útiles escolares, entre otros, con los montos más altos en planteles privados como el Colegio Humboldt, donde la inscripción de preparatoria es de 54 mil 380 pesos, más 720 pesos de un pago de tableta electrónica y accesorios, y sin contar gastos en útiles escolares, uniformes y calzado.

En contraste, en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el desembolso básico en preparatoria ronda 13 mil 350 pesos, considerando tan solo 3 mil 400 pesos por uniformes del diario y deportivo, a los que se suman mil 300 del de gala; en tanto, las cuotas para establecidas en este año para el comité central y mantenimiento sumaron 3 mil 300 pesos.

Por su parte, para el Instituto Oriente se requiere un gasto base estimado en 36 mil 529 pesos, de los cuales 17 mil 402 pesos son de inscripción, 7 mil 223 pesos en uniformes y otras prendas (playeras, suéter, short, traje de baño, casa, chaleco y gorra de silicón, por citar algunos ejemplos) y 5 mil 610 pesos de aportación de nuevo ingreso.

Las cifras muestran un panorama desigual también en el nivel primaria. El Colegio Humboldt solicita como mínimo 49 mil 456 pesos. Solo por inscripción, 37 mil 456 pesos por estudiante, más 12 mil pesos de aportación adicional. A eso todavía se deben sumar gastos de uniformes, zapatos, tenis y útiles escolares, entre otros. En esta institución la colegiatura es de 10 mil 780 pesos.

En el Colegio Loyola, el costo asciende a 26 mil 535 pesos por alumnos, por conceptos como inscripción, establecida en 10 mil 800 pesos; 4 mil 950 pesos de libros y sistema de certificación de inglés y plataformas; 2 mil 850 pesos de tableta electrónica, mil 300 pesos de seguros y uniformes por 4 mil 235 pesos (considerando que algunos padres compran dos conjuntos).

En contraste, para ingresar a la primaria pública José María Morelos, ubicada en Santa María Coronango, el desembolso ronda en los 6 mil 100 pesos. El Comité de Padres de Familia fijó una cuota de 500 pesos por estudiante, y de útiles escolares son aproximadamente 2 mil pesos.

Este escenario pone en evidencia la profunda desigualdad entre la oferta educativa pública y privada en Puebla, así como el efecto de los altos costos escolares sobre la economía doméstica.

Asimismo, el gasto escolar requerido en los principales planteles privados de Puebla marca una diferencia en oportunidades educativas.

El ciclo escolar 2025 confirma que el regreso a clases puede implicar para muchos hogares poblanos un sacrificio económico mayor que el de cualquier otro momento del año.

En la primera quincena de agosto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los servicios educativos encarecieron 5.34 por ciento, rebasando el índice inflacionario en el país, de 3.49 por ciento.

