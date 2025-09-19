Costo del delito en Puebla creció 25.7% y llegó a 22 mil millones en 2024: Inegi

El costo del delito en Puebla pasó de 17 mil 500 millones de pesos en 2023 a “22 mil millones de pesos en 2024”, lo que representa un incremento de 4 mil 500 millones de pesos o 25.7 por ciento respecto al año previo, según reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2024, cada habitante de Puebla absorbió un costo por delito de “8 mil 531 pesos”, monto superior a los 7 mil 578 pesos que se calcularon en 2023. El impacto económico no solo abarca las “pérdidas directas” sufridas por las víctimas, sino también el gasto preventivo: desde reforzamiento de cerraduras, rejas y bardas, hasta la adquisición de perros guardianes o cámaras de vigilancia.

Esta entidad federativa registró el año pasado una tasa de 29 mil 209 víctimas por cada 100 mil habitantes, un rango por encima del promedio nacional de 24 mil 135, según datos de la Envipe 2025.

El 35.4 por ciento de los hogares declaró haber tenido al menos una víctima de delito durante el periodo de referencia, lo que obliga a muchas familias a modificar su rutina cotidiana y a destinar recursos adicionales para protegerse.

De acuerdo con el reporte oficial, la cifra negra—es decir, los delitos que no son denunciados ni investigados—alcanzó el 93.5 por ciento en Puebla en el último año. Este porcentaje evidencia la desconfianza persistente hacia las instituciones de seguridad y justicia, así como el tiempo y dificultad que implica iniciar una denuncia para la mayor parte de la población.

Entre los delitos más comunes reportados se encuentran el robo o asalto en vía pública o transporte, seguido de fraudes y extorsiones, lo que refleja la diversidad de ilícitos que vulneran a la sociedad. Más de la mitad de las víctimas poblanas sufrió daño económico, físico, psicológico o emocional como consecuencia de estos hechos.