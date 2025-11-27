Costaría 22 mil mdp rescindir concesión de la RUTA; el estado se está enfrentando a un “Cártel de concesiones”

El gobierno del estado de Puebla está enfrentando un legado de corrupción en el transporte público, que el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, calificó como un “Cártel de concesiones” heredado de administraciones anteriores, que costaría, en el caso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), más de 22 mil millones de pesos la rescisión del contrato por cuatro líneas.
En la actualidad, la Línea 1 está operada por la concesionaria Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla, que tiene como principal socio al empresario Jesús Padilla Zenteno, con el tramo Chachapa–Tlaxcalancingo; y las líneas 2 (Diagonal-Margaritas) y 3 (Capu-Valsequillo) son administradas por Tatpa Transportes, que forma parte de ADO.
En tanto, la Línea 4 o Metropolitana (Parque Finsa-Valsequillo) fue otorgada en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina a Transportes Ecológicos de Puebla, que pertenece a la empresa Estrella Roja.
En conferencia de prensa, García Parra señaló que “los gobiernos de derecha” del Partido Acción Nacional (PAN), desde 2013, implementaron un sistema de saqueo legalizado que comprometió las finanzas públicas del estado.
“En Puebla nos estamos enfrentando con el ‘Cártel de las concesiones’ heredadas por gobiernos de derecha”, afirmó, en franca alusión al sexenio morenovallista.
El funcionario destacó que un ejemplo claro de saqueo es el sistema de transporte RUTA o Metrobús, del que aún el Estado tiene 29 años pendientes por pagar para su conclusión.
Dijo que estos acuerdos fueron diseñados bajo la figura de “deuda disfrazada de obligaciones financieras” y modelos de inversión como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público Privadas (APP).
Admitió que debido a lo “amarrado jurídicamente” de este modelo financiero de negocios particulares, el gobierno estatal le costaría la abrumadora suma de 22 mil millones de pesos terminar las concesiones de las cuatro líneas.
Saqueo legalizado y críticas a legisladores
El Coordinador de Gabinete fue enfático al describir cómo los gobiernos anteriores lograron establecer este esquema de la legalización del saqueo en Puebla.
“Desarrollaron todo un sistema corrupto de saqueo, torcieron la ley con la mayoría en el Congreso, para legalizar el saqueo con estos modelos de inversión, comprometiendo el recurso de los poblanos en PPS y APP”, señaló.
García Parra criticó que las voces que hoy se indignan por el ordenamiento del transporte son las mismas que permitieron estos actos desde el Congreso local en el pasado.
De paso, puso como ejemplo la concesión del servicio de agua potable a particulares desde 2013, donde se le quitó al Congreso la facultad de revisar y establecer las tarifas, dejando a los ciudadanos en manos de empresas privadas.
En el caso del agua, dijo que a la fecha se han pagado más de 4 mil millones de pesos desde que se impuso este sistema de saqueo.
Ante lo expuesto, reafirmó que el gobierno de Alejandro Armenta actuará para poner orden y detener esos negocios que afectan las finanzas estatales.
Refrendó su compromiso con la transparencia, la justicia social y la defensa del patrimonio público.