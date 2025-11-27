Costaría 22 mil mdp rescindir concesión de la RUTA; el estado se está enfrentando a un “Cártel de concesiones”

El gobierno del estado de Puebla está enfrentando un legado de corrupción

transporte público, que el coordinador de gabinete, en el, que el coordinador de gabinete, José Luis García Parra , calificó

como un “Cártel de concesiones”

heredado

de administraciones anteriores, que costaría, en

el caso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), más de 22 mil millones de