Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasNacional

Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores

Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores
Desde el mes de abril, el precio de la tortilla se ha mantenido estable entre los 28 y 30 pesos por kilogramo al público. Foto Cuartoscuro/ Archivo
La Jornada

Nuevo Laredo, Tam. La abundante cosecha de maíz en Estados Unidos está garantizando la estabilidad en el precio de la tortilla en México, afirmó Filadelfo Medellín Ayala, representante de la Unión de Expendedores de Tortilla. Según explicó, los excedentes del grano en bodegas estadunidenses aseguran un abasto constante para la industria.

Medellín Ayala señaló que la empresa Maseca, una de las principales proveedoras de harina de maíz en México, se surte mayormente del maíz estadounidense. “El reporte que tenemos es que las bodegas en Chicago están llenas debido a una buena producción, por lo tanto, no habrá problema en el abasto del grano”, indicó.

Desde el mes de abril, el precio de la tortilla se ha mantenido estable entre los 28 y 30 pesos por kilogramo al público. A su vez, el costal de harina de maíz que distribuye Maseca continúa con un precio fijo de 367 pesos, lo que ha contribuido a la estabilidad del mercado.

El líder de los expendedores explicó que, al depender directamente del maíz para la elaboración de la tortilla, las buenas cosechas logradas en Estados Unidos aseguran que no se den aumentos en el precio del producto, por lo menos en el corto plazo.

Medellín Ayala reconoció que, a pesar de la estabilidad en los precios, muchos productores de tortilla enfrentan una situación económica complicada. Algunas tortillerías han bajado sus precios buscando aumentar sus ventas, lo cual ha reducido sus márgenes de ganancia.

Finalmente, el representante destacó que el congelamiento de precios es una buena noticia tanto para los productores como para las familias mexicanas. Sin embargo, advirtió que se necesita mayor apoyo al sector para evitar el cierre de pequeños expendios de tortilla en distintas regiones del país.

Temas

Más noticias

Internacional

Marcha propalestina convoca a miles de personas en Copenhague, Dinamarca

La Jornada -
Afp Copenhague. Más de 100 organizaciones -entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional- participaron en la marcha, así como sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y...
Nacional

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Jornalero mexicano falleció en Florida por desprotección laboral en el campo

La Jornada -
Nueva York y Washington. Marco Antonio Hernández Guevara no debería haber muerto. El jornalero, como tantos más, vino a Estados Unidos para trabajar en...

DEA vincula a Venezuela con FARC y ELN para traficar con cárteles mexicanos hacia EU

La Jornada -
De la Redacción Ciudad de México. Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de operar como un Estado narcoterrorista, y de colaborar con las Fuerzas...
00:01:12

Pide Armenta a los migrantes que inviertan en 14 proyecto tecnológicos de la Federación y estado

Yadira Llaven Anzures -
Ante el comportamiento irregular de las remesas, el gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado a los migrantes poblanos radicados en Estados Unidos a...

Más noticias

Marcha propalestina convoca a miles de personas en Copenhague, Dinamarca

La Jornada -
Afp Copenhague. Más de 100 organizaciones -entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional- participaron en la marcha, así como sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y...

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

La Jornada -
Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025