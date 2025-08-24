Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores

Nuevo Laredo, Tam. La abundante cosecha de maíz en Estados Unidos está garantizando la estabilidad en el precio de la tortilla en México, afirmó Filadelfo Medellín Ayala, representante de la Unión de Expendedores de Tortilla. Según explicó, los excedentes del grano en bodegas estadunidenses aseguran un abasto constante para la industria.

Medellín Ayala señaló que la empresa Maseca, una de las principales proveedoras de harina de maíz en México, se surte mayormente del maíz estadounidense. “El reporte que tenemos es que las bodegas en Chicago están llenas debido a una buena producción, por lo tanto, no habrá problema en el abasto del grano”, indicó.

Desde el mes de abril, el precio de la tortilla se ha mantenido estable entre los 28 y 30 pesos por kilogramo al público. A su vez, el costal de harina de maíz que distribuye Maseca continúa con un precio fijo de 367 pesos, lo que ha contribuido a la estabilidad del mercado.

El líder de los expendedores explicó que, al depender directamente del maíz para la elaboración de la tortilla, las buenas cosechas logradas en Estados Unidos aseguran que no se den aumentos en el precio del producto, por lo menos en el corto plazo.

Medellín Ayala reconoció que, a pesar de la estabilidad en los precios, muchos productores de tortilla enfrentan una situación económica complicada. Algunas tortillerías han bajado sus precios buscando aumentar sus ventas, lo cual ha reducido sus márgenes de ganancia.

Finalmente, el representante destacó que el congelamiento de precios es una buena noticia tanto para los productores como para las familias mexicanas. Sin embargo, advirtió que se necesita mayor apoyo al sector para evitar el cierre de pequeños expendios de tortilla en distintas regiones del país.