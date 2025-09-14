Domingo, septiembre 14, 2025
Corto poblano de Oswaldo Durán fue estrenado en el festival Shorts México

Paula Carrizosa

“La búsqueda de lo extraordinario en lo ordinario con una narrativa marcada por la influencia del realismo mágico”. Esa, es la propuesta del cortometraje El color de esas cerezas me recuerda algo hermoso, una producción poblana estrenada en el Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México.

Escrito y dirigido por el poblano Oswaldo Durán, la producción cinematográfica participó en la selección oficial del festival que, en su 20 aniversario, se consolida como el encuentro más importante del país dedicado al cortometraje.

Estrenado el sábado 13 de septiembre en la Ciudad de México, la historia sigue a dos adolescentes que planean tener su primer encuentro sexual en un motel de la ciudad, no obstante lo que parecía planeado y bajo control, se convierte en una experiencia muy distinta a la que habían imaginado.

Por medio de un comunicado se informa que, ese pasaje efímero, “funciona como una metáfora de la juventud: fugaz, breve e intensa, siempre atravesada por lo inesperado”.

Dicho cortometraje es protagonizado por Ámbar Etchegaray (Aby) y Ari López (Román), éste último, con apenas 21 años de edad, cuenta ya en su trayectoria varias destacadas participaciones en los largometrajes Soy lo que nunca fui, Todos los Incendios, #Rats y Bonded. 

El cortometraje cuenta con un equipo creativo de gran talento. Destaca especialmente la fotografía de Luis Mauleón, pues se define que su “trabajo visual dota a la película de una atmósfera única, íntima y poética, convirtiendo cada plano en una evocación de lo que significa descubrir el mundo por primera vez”. 

A su labor fotográfica, se suma el diseño de producción de Paola Poisot, quien es capaz de envolver la historia de El color de esas cerezas me recuerda algo hermoso en texturas, color y emociones. A su lado, destaca la producción de los ganadores de la Diosa de Plata, Carlos Trujano y Pablo Salazar, junto con la edición de la cineasta nominada al Premio Ariel, Ana Mary Ramos, que fortalecen una obra que “refleja la vitalidad del cine independiente hecho desde Puebla”.

Destacan además que este cortometraje es el regreso al cine del joven director Oswaldo Durán, quien tras estudiar la licenciatura en dicha área, se ha desempeñado como director de teatro (Mundo y las Brujas) y actor en los montajes 75 Puñaladas, Ballenas, así como en la película #Rats.

“Este cortometraje busca reflejar cómo lo más cotidiano puede transformarse en algo profundamente significativo, y cómo esos momentos que parecen pequeños terminan marcando una etapa entera de nuestras vidas”, comparte el director Oswaldo Durán.

Como ya se apuntó, El color de esas cerezas me recuerda algo hermoso fue producido por los cineastas Carlos Trujano y Pablo Salazar, en coproducción con Buss Films, con apoyo de Moritz Estudio, además de fue beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en su edición 2023 para su postproducción. 

“Con esta participación en el 20 aniversario de Shorts México, el cortometraje se suma a la celebración de dos décadas de impulso a nuevas voces en el cine nacional, reafirmando que el talento poblano sigue encontrando espacios de resonancia en la escena cultural del país”.

