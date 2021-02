Anuncian cortes en el suministro eléctrico para Puebla y otros 11 estados del país

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció que en el transcurso de este martes habrá cortes en la energía eléctrica en 12 entidades del país, entre ellos Puebla.

Así lo anunció el organismo a través de su cuenta de Twitter, en la que indicó que los cortes serán rotativos y que estos “contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional”.

Los estados afectados, además de la entidad poblana, son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Los corte iniciaron la tarde de este lunes, en por lo menos una veintena de municipios de Puebla, incluidas colonias y juntas auxiliares de la capital.

En ese sentido, el organismo pidió a la población y a la industria de estas regiones su apoyo para optimizar en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando sea restablecida.

Entre otras medidas, solicitó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.