Corte otorga inmunidad a Trump incluso por delitos graves

David Brooks y Jim Cason, corresponsales

Nueva York y Washington. Los expresidentes tienen inmunidad por delitos graves si son cometidos como actos oficiales , falló la Suprema Corte de Estados Unidos, en lo que representa un triunfo para el expresidente Donald Trump en su esfuerzo por evitar ser enjuiciado por delitos graves incluyendo descarrilar el proceso electoral; no obstante, para jueces disidentes en ese tribunal y líderes demócratas, la decisión es una derrota para la democracia ya que establece que un mandatario es ahora un rey por encima de la ley .

Con el fallo aprobado por los seis impartidores de justicia conservadores y rechazado por los tres moderados, el caso del Departamento de Justicia contra Trump por intentar descarrilar los resultados de la última elección presidencial será postergado casi seguramente hasta después de la elección –el objetivo del expresidente para promover el caso– y posiblemente quedará anulado.

El fallo no otorga inmunidad total a las acciones de Trump cuando era presidente, solo a las que se pueden calificar como actos oficiales mientras ocupaba la Casa Blanca. El fallo define que Trump y otros gobernantes gozan de inmunidad absoluta por actos cometidos bajo la autoridad constitucional del mandatario, que también gozan de supuesta inmunidad por otros actos oficiales, pero no son inmunes por actos considerados no oficiales. El fallo ordena que tribunales inferiores analicen y definan ahora cuáles son actos oficiales y cuáles no.

Pero se supone que varios de los actos que realizó para descarrilar los comicios de 2020 incluyendo fomentar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y por los cuales está penalmente acusado –entre estos sus comunicaciones con oficiales del Departamento de Justicia para presionarlos a frenar la certificación de los resultados estatales, sus comunicaciones con su entonces vicepresidente Mike Pence para anular el proceso de la certificación de los resultados por el Congreso entre otros–, ahora serán clasificados como actos oficiales que gozan de inmunidad.

Más aún, este fallo podría afectar los otros tres juicios que enfrenta, ya que Trump alega que también debe de gozar de esa inmunidad en esos casos que incluyen interferencia electoral y manejo indebido de documentos secretos oficiales de seguridad nacional.

Algunos expertos señalaron que parece que el magnate ha logrado por lo menos postergar los juicios en su contra hasta después de las elecciones –mientras los tribunales inferiores evalúan qué es o no un acto oficial– y por lo tanto el electorado no sabrá si violó o no la ley. Trump ya es un criminal convicto en el caso en su contra por manipular la elección y ocultar gastos electorales para silenciar a una estrella de pornografía. Pero si gana, es posible que ya no será procesado mientras sea presidente, que nombrará a un procurador general que descarte los cargos federales y/o que podrá autoindultarse en los dos casos federales (no en el estatal que enfrenta en Georgia).