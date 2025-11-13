Jueves, noviembre 13, 2025
Corte doblega a Salinas Pliego, deberá pagar deudas al SAT por más de 48 mil mdp

Los ministros Aristides Rodrigo Guerrero, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz, Lenia Batres, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, los ministros Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzos, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, realizan votación, durante la sesión en sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025. Foto Cristina Rodríguez
La Jornada

México. En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva siete juicios de hasta 16 años de antigüedad promovidos por Elektra y Tv Azteca. Por unanimidad, el Pleno confirmó las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.

Cada juicio será devuelto a tribunales colegiados de origen, para que los magistrados ordenen que se realicen los pagos con base en los montos que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las actualizaciones, multas y recargos.

En distintos proyectos, los ministros coincidieron que los recursos de las empresas de Grupo Salinas carecían de interés excepcional constitucional sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con los que combatían los adeudos fiscales, debido a que existen precedentes en el alto tribunal que ya han resuelto las cuestiones de constitucionalidad planteadas.

Los fallos de la Corte también marcan precedentes para tribunales y juzgados, que impactarán en juicios similares, incluso del mismo conglomerado, que combaten las mismas normas, lo que facilitaría su resolución
Los siete asuntos se resolvieron mediante 15 proyectos presentados por siete ministros, relativos a amparos directos en revisión, impedimentos y recursos de reclamación.

El caso que tomó más tiempo —26 minutos— fue el amparo directo en revisión 6321/2024, que impugna el crédito más alto: 33 mil 306 millones 476 mil 459 pesos por ISR, recargos, multas y actualizaciones del ejercicio fiscal 2013. Tras atender litigios accesorios, el Pleno desechó el amparo al resolver un recurso de reclamación de la Secretaría de Hacienda, que revocó el acuerdo del 21 de agosto de 2024 con el que la entonces ministra presidenta, Norma Piña, había admitido la revisión.

Entre los asuntos resueltos también estuvo un recurso de impedimento promovido por Elektra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, declarado infundado. En este punto, el nuevo Pleno revirtió el criterio de las extintas salas que habían apartado a la ministra de dos casos del conglomerado por un supuesto riesgo de parcialidad derivado de comentarios críticos hacia Ricardo Salinas Pliego y sus empresas publicados en 2020 y 2021.

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...
Internacional

Israel realiza demoliciones en Gaza pese al alto el fuego

La Jornada -
Jerusalén. Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el...

Tv Azteca busca dilatar por más de un año su proceso en Nueva York

La Jornada -
Estados Unidos. Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de año el procedimiento de descubrimiento...

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados...

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Sheinbaum presenta programa para aumentar la producción de maíz nativo

La Jornada -
México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves el programa "El maíz es la raíz", un programa nacional enfocado a conservar y aumentar...

