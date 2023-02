Corte de cuentas

Usicamm haría -con fecha 18 febrero- un corte a los procesos que anualmente y por estas fechas le ocupan y de los que daremos cuenta, aunque la lectura del Boletín 27 Participan más de 200 mil docentes en procesos de admisión, promoción vertical, y horas adicionales: SEP, no llevaría más allá de 4 minutos. De entrada, destacaría la sustitución del proceso de “preregistro”-aparentemente presencial- por un registro electrónico y, al mismo tiempo, la inscripción de docentes señalada; maestras y maestros entre los que incluiría a suspirantes al servicio de carrera, a quienes desean ascender a un puesto de dirección y/o supervisión escolar, a las y los que anhelan un incremento de horas al tener una categoría

hora-semana-mes (hsm.), aunque de manera no justificada, dejaría fuera a maestras y maestros de secundaría que no acrediten contar con 24 y/o 25 hsm. como mínimo, quienes ven, cómo sin requerirse “llegan -a su centro de trabajo- nuevos docentes de tiempo completo”, ostentando categorías que para ellas y ellos seguirán siendo sueños guajiros.

El documento señalaría entre sus cuitas que dos días más tarde, se publicaría la “convocatoria del proceso de admisión en Educación Media Superior”, en tanto precisaría la cifra global de concursantes. Los 200 000 se convertirían en 206 385 docentes que generarían “cita para el registro correspondiente”, y de ese número -se sobrentendería- 49 146 querrían ascender a puestos de dirección y supervisión escolar; 128 mil 111 aspirantes buscarían ingresar al servicio de carrera y 29 128 suspirarían por lograr un incremento de horas clase; todos sujetos a la normatividad correspondiente al ciclo 2023-2024:

http://bit.ly/3SeHeof. El órgano federal de referencia informaría que desdoblaría, en tiempo y forma, el proceso nacional y que sus homólogos en los Estados habrían emitido “106 convocatorias del proceso de promoción vertical, 31 de horas adicionales, 1 del reconocimiento de la práctica educativa y 32 del proceso de admisión en Educación Básica.

No obstante Gracia, las inquietudes entre las y los docentes se referirían, entre otras, a la estrella del proceso: la plataforma Venus, y señalarían mostrando evidencia, casos como la generación de cita aunque “en el comprobante no vienen los datos y la página no me deja generar uno nuevo porque dice que ya tengo horario” (twitter del 19 de febrero); para variar, otra docentes señalaría que “desde el 13 o no hay citas o no hay sistema para el Estado de México…Es una farsa tu sistema” (twitter 18 de febrero), maestra que como respuesta obtendría un lacónico mensaje institucional “se le comunica que la sede no cuenta con aforo para agendar citas de revisión documental, se le solicita acudir a la Autoridad Educativa de su Entidad”. Una caja de resonancia social -“Un asco el proceso de selección de @USICAMM OFICIAL”-, daría acceso originado en este caso por cuestiones profesionales, a maestros y uno de ellos denunciaría: “Llevo todo el día de ayer y hoy, no puede ser posible que no haya citas y que el aforo suba cada 24 horas. ¿Entonces como obtengo mi cita?” La respuesta que obtendría Juan Carlos sería la misma que obtendría Rumbera Lacónica y Gorda, el reconocimiento de la insuficiencia técnica de la plataforma. Francisco, quien se encontraría en el mismo supuesto que su compañera y su compañero, le pediría a Adela Piña Bernal que haga cumplir con la normatividad etiquetando los hashtags #MasAforo #USICAMMrespetalaLEY#AforoAdmision2023, y en su ventana copiaría la normatividad aplicable al caso; Guadalupe -otra docente- exigiría igualdad de oportunidades para todas y todos las y los docentes. Al obtener la misma el 17 de febrero aDiie, escribiría: Y cómo, si son sus servidores??!!, aclarando que por varios días habría tratado de ingresar sin éxito alguno y que, de plano el 17 de febrero “las páginas no cargan” advirtiendo que no querría que cuando lo hicieran le salieran con que a chuchita la bolsearon -ya no hay citas-, cuestión que ella tendría que subsanar asistiendo a la sede que le correspondiera, lo que le remontaría a la forma, en la que se tramitaba en ejercicios anteriores. Casualmente, el prietito en el arroz haría referencia al Estado de México, entidad en la que los yerros en el proceso podrían castigarse con votos en contra de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. El comunicado advertiría curándose en salud, que “este proceso se realiza de manera electrónica y/o presencial, según lo establecieron las autoridades educativas en las entidades federativas”, aunque por la respuesta de @USICAMM OFICIAL, parecería no aplicar a una entidad vecina de la zona metropolitana.

Sin embargo, la llamada de alerta permitiría que las autoridades de USSICAMM y lo mismo las correspondientes en las entidades federativas, previeran la presentación de algún conflicto que derivado del uso de la plataforma institucional, pudiesen presentarse a futuro, tal cual sucediera con “68 596” sustentantes en el ciclo escolar 2021-2022 como ya lo anticipan las quejas que circulan en Twitter; Rumbera notificaría el 19 de febrero que ese día se cerraría la convocatoria y que nunca pudo ingresar a ella; desde la apertura. Como señalaría Soy Docente: La Usicamm se burla de maestros, y en el rubro atención a las maestras y maestros, el corte de cuentas, sería negativo.