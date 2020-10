Para dimensionar la corrupción entre la autoridad y el crimen organizado en Puebla se debe investigar a Carrancá: La Voz de los Desaparecidos

La vocera del colectivo “La Voz de los Desaparecidos” en Puebla, María Luisa Rojas Baroja, reclamó que se abra una investigación en contra del ex fiscal Víctor Carrancá Bourget para dimensionar los posibles actos de corrupción y colusión entre el crimen organizado y las autoridades durante el sexenio morenovallista, a propósito de las detenciones de Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos.

Este jueves, Rojas Baroja compartió la mesa de diálogo con la periodista de origen canadiense, Dawn Marie Paley, en las instalaciones del Mercado Hidalgo, donde se presentó el libro Guerra Neoliberal. Desaparición y búsqueda en el norte de México, como parte del ciclo de conferencias que organizó la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, por el 47 aniversario de su fundación y lucha al servicio del pueblo.

También estuvo el fundador y asesor principal de la organización, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio; su compañera de vida y lucha, Rita Amador; sus hijos Xihuel y Tonatiuh Sarabia, así como la activista Itzel Sánchez, de la colectiva ADA, y la periodista del portal Lado B, Aranzazú Ayala.

A más de tres años de la desaparición de su hijo Juan de Dios, ocurrido en abril de 2017 en Palmar de Bravo, María Luisa Rojas aseveró que “el crimen organizado es quien tiene el control del Estado, que está a merced de la delincuencia por dinero, porque son ellos los que encabezan esos grupos delictivos, como ocurrió con la reciente detención del general Cienfuegos”.

En Puebla, afirmó que pasa lo mismo con el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, de quien exigió se abra una investigación en su contra no sólo por actos de corrupción sino por posible colusión con el crimen organizado.

“El señor se fue liso y llano y nadie lo persigue, cuando se sabía que habían personas de ciertos grupos que ingresaban a sus oficinas con maletines llenos de dinero”, afirmó.

Por este y otros señalamientos, María Luisa informó que hoy no sólo enfrentan la desaparición de sus hijos y otros familiares, sino además “el intento de desaparecernos y apagar nuestras voces, por el simple gesto de exigir y seguir buscando a nuestros seres amados”.

En ese sentido, la vocera del organismo civil recalcó que el tema de los desaparecidos no sólo ocurre en el norte del país, en ciudades históricamente violentas, sino también en Puebla, en los 217 municipios que conforman el estado.

“A nadie nos gusta escuchar estos problemas, pero tienen que saberlo. En seis días mi hijo cumple tres años y seis meses de desaparecido, y no me acostumbro”, dijo con la voz entrecortada.

Continúo: “Estamos a merced de un Estado podrido, la desaparición forzada no solo es el tema de un libro, no es una película, no es una fantasía ni leyenda, es una realidad que nos alcanzó en Puebla. Mi hijo tenía 23 años cuando fue desaparecido y hoy que tiene 26 no lo hemos dejado de buscar”.

María Luisa dijo que Puebla capital ocupa el primer lugar nacional en desaparición de niñas y adolescente, quienes “no andaban en malos pasos”, porque eran menores de edad, como las autoridades intentan criminalizarlos.

Denunció que la semana pasada la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, María del Carmen Carabarín Trujillo, les negó participar en la búsqueda de sus familiares en la fosa clandestina descubierta en el municipio de Quecholac, información que la autoridad ha mantenido al margen de su publicación en medios de comunicación locales.

“Por órdenes de la Comisionada de María del Carmen, se nos impidió el acceso. No les gusta que estemos presente porque hacemos público lo que sucede”, afirmó, tras advertir que seguirán luchando por sus derechos hasta dar con el paradero de sus familiares.

desaparición en México se acerca al holocausto: Marie Paley

En su intervención, la periodista Dawn Marie Paley, equiparó que la desaparición de personas en México se acerca al holocausto.

“El holocausto tiene raíces latinas que significa ‘todo quemado’, y es justo lo que se encuentra, puros restos humanos quemados porque les prendieron fuego para disolverlas”, relató en la explanada del Mercado Hidalgo.

Esto luego de calificar que estos pozos clandestinos son como campos de exterminio del que siempre tuvieron información de su existencia las autoridades de los tres niveles de gobierno del país.

Marie Paley dijo que la cosa peor que le puede pasar a una familia no solo es perder al ser querido, sino quedar sin la posibilidad de guardarle luto y recibir amenazas y hostigamiento constante por el simple hecho de buscar a la persona que aman tanto.

La doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) expuso que su primer libro Capitalismo antidrogas es un intento para entender el por qué de la guerra en México contra el narcotráfico, que lleva más de 14 años de su instauración con el gobierno de Felipe Calderón y que se acrecentó con Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que la guerra “no es para controlar el narcotráfico, cuando vemos con una innegable claridad que son las fuerzas armadas las que gestionan el negocio ilícito, con la captura de García Luna y Cienfuegos”.

Dijo que su investigación para obtener el grado de doctorado la efectuó en el municipio de Torreón, Coahuila, a través de acompañar el Grupo Vida de búsqueda de personas desaparecidas, conformado de manera autónoma por familias que no son abogados ni profesionistas que quieren ayudar a los pobres, sino ellos mismos tomando acción.

Relató que estos casos se replican en todo el país, como es el caso de Puebla, donde mujeres, principalmente, empiezan a caminar y hacer búsquedas terrestres para encontrar kilos y kilos de restos humanos, de huesos, dientes y cráneos.

El patrullaje del Ejército en las calles es sinónimo de desaparición y matanza

La periodista expuso que en la década de los años 90 desaparecieron miles de personas con el fin de la guerrilla en Guatemala y la firma de los acuerdos de paz.

Desde entonces, argumentó que en este país centroamericano quedó muy claro que utilizar al Ejército para patrullar calles era significado de desaparición, matanza y homicidio contra el pueblo.

Tres décadas después, dijo que esta estrategia que fue implementada contra las comunidades organizadas se instaura en México, con el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, a lo que llamó el principio de la Guerra Neoliberal.

“Es una continuación de una misma guerra en contra de las comunidades indígenas y las organizaciones sociales. El lengua oficial dice que es para combatir el narcotráfico, pero a estas alturas se trata de un proceso de las autoridades para criminalizar a las personas que son asesinadas y que no reclama la sociedad civil, porque no son víctimas dignas; es una forma de desechar las vidas”, expuso.

Marie Payle condenó que a 14 años de que se inició la guerra contra el narco en México con más de 200 mil asesinados y desaparecidos, esta sigue vigente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue votado masivamente porque prometió acabar con esta guerra, “promesa central de su campaña electoral y que ha incumplido”.

“Lo que está podrido en este país es el sistema judicial, y lo que se incrementó fue el gasto militar con el nuevo gobierno”, señaló.

Como ejemplo, citó que los fideicomisos que van a desaparecer con el gobierno de López Obrador, no tocaron a los militares.

“Esos fideicomisos están y son los más grandes e importantes a nivel económico, solo se los quitaron a la sociedad civil incluso a las víctimas de violencia”, denunció.

Sin embargo, la doctora en Sociología comentó que lo que da mucha esperanza es que a pesar de que se viven esas experiencias tan demoledoras, surjan colectivos como “La Voz de los Desaparecidos” en Puebla, con mucho protagonismo de las mujeres que están dando la batalla.

“No hay que dejar de luchar aunque los gobiernos cambien y prometan”, refirió, en relación a la recomendación hecha por las mujeres del Grupo Vida.

Asimismo llamó a las familias de los desaparecidos a organizarse con la ayuda de la sociedad civil, porque cualquiera puede resultar víctima de esta guerra.

“Hay que unirnos y tratar de salir del discurso oficial, acompañar a las familias da mucha esperanza, así como dar a conocer sus formas de lucha. Es una luz en un periodo de muchísima oscuridad”, concluyó.