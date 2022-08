Por denuncias de corrupción, alcalde de Ahuazotepec despide a todos sus policías y al director de Seguridad

Tras varias denuncias de presuntas anomalías en su desempeño e incluso presuntos nexos con el huachicol, el presidente municipal de Ahuazotepec, César Ramírez Hernández, decidió despedir a los 17 policías que integraban la Policía Municipal así como al director de la misma Jesús López.

El alcalde señaló este martes que ya se inició una investigación sobre los señalamientos en contra de los ahora ex funcionarios municipales, sin embargo, señaló que las denuncias por el mal actuar de los mismos, son constantes.

“El día de ayer tuvimos un problemita y se tuvo que tomar la decisión de despedir a todos los elementos de la policía porque se andaban vinculando en temas de corrupción, el comandante y la policía deben de ser honestos, deben de ser gente de trabajo y entregada al municipio, nos fallaron y tuve que tomar la decisión de que se fueran”, señaló el presidente municipal en entrevista con un medio de comunicación regional.

Ramírez Hernández indicó que las pruebas que ciudadanos presentaron en contra de los ex policías, fueron contundentes, por lo que decidió la decisión de despedirlos y emitir una convocatoria para reclutar a nuevos integrantes previa revisión y capacitación.

El alcalde indicó que ya cuenta con el reemplazo en la Dirección de la Policía Municipal, la cual estará a cargo de un exsargento del Ejército pero prefirió reservarse el nombre hasta que el nombramiento se realice de forma oficial.

“No puedo hablar mucho porque ya hay una investigación en contra de estos malos servidores, pero te puedo decir que le tengo mucho amor a mi pueblo, pero sobre todo mucho respeto a la gente, es por ello que ya tengo a la persona que va a reemplazar al director y que se hará cargo de la seguridad de mi municipio, es un exsargento del ejército, una persona muy recta y a la que le voy a confiar a mi pueblo”, comentó en la entrevista mencionada.

En su declaración, el alcalde resaltó que cuenta con el respaldo del gobernador Miguel Barbosa Huerta para renovar a la Policía Municipal, pues incluso el mandatario le habría recomendado evitar todo tipo de nexos con la delincuencia organizada.

“Con el gobernador hay respeto mutuo, incluso me dijo que conoce mi trayectoria y la recomendación que me hizo fue trabajar por el pueblo y no juntarme con la delincuencia, es por ello que estos policías que despedimos, fue precisamente por eso, por estar coludidos con huachicoleros, en temas de extorsión a los transportistas y robos de vehículos, en esta administración no vamos a permitir la corrupción”.