Corina, Corina…

Una voz en off ubica tiempo, espacio y punto de partida argumental de lo que vamos a ver. (Además, define la Agorafobia: básicamente, miedo y/o ansiedad intensos ante espacios públicos abiertos, entre gente desconocida). Corre el año 2000. En sus 20s, residente de Guadalajara y aspirante a escritora, la solitaria Corina (Naian González Norvind) vive con su madre Renée (Carolina Politi). Ambas agorafóbicas, Renée ya no sale de casa para nada, mientras que Corina ha limitado su mundo -con su diaria, idéntica rutina- a la geografía de una sola manzana, en la que están, además del hogar, su empleo y el negocio al que cada mañana pasa por un café: “el de siempre” y para llevar. Corina es correctora de estilo del área editorial de un periódico. Trabaja sola, en silencio, con cada encomienda facilitando su status de lectora voraz; en especial de las novelas de Xareni Silverman (Mariana Giménez), la autora más exitosa y vendida de la compañía. Así cada día, hasta ese en el que la editorial se sacude al recibir el nuevo texto de Silverman: su desenlace es pesimista y violento, por completo discordante con el tono de sus admirados libros anteriores. Temiendo lo peor (enojo y decepción por parte de las lectoras fieles a Silverman), la editorial le pide cambiar el final, pero ella se niega rotundamente. En medio de esta crisis, el azar decide una jugarreta sobre cierta secreta e inocente acción de Corina, relativa al texto en cuestión. Algo que podría incluso traducir en la desaparición de la editorial. Por eso, buscando arreglar las cosas, Corina (con ayuda del tendero donde compra cafecito) decide emprender un viaje de casi 400 kilómetros -sin garantías- para encontrar a la escritora y…explicarle. Sí, a la esquiva Silverman, ni más ni menos; alguien a quien nadie de la compañía ha visto en los últimos diez años. Y pues…400 kilómetros son más que cuatro calles, ¿no?

Lo descrito corresponde a Corina (2024), ópera prima de Urzula Barba Hopfner, nominada al Ariel en dos categorías: Actriz (Naian González Norvind) y Coactuación Femenina (tanto Carolina Politi como Laura de Ita, ésta en el rol de Liliana). Una película lograda, cuya apariencia tal vez sugiere menor importancia de la que en realidad tiene, en virtud de lo que la protagonista vive con su entorno: cero diálogo y nulas relaciones de convivencia. Pero en su ser íntimo, Corina bulle: escribe, lee, imagina, crea, además de saber cuánto la asusta el mundo, lo cual la ha obligado a una zona de “seguridad”, que no de confort. De la combinación de lo anterior brota el conflicto de Corina, esbozado al inicio de esta pieza: la urgencia de resolver una situación permeada justo de los elementos y aristas a los que se teme. Es de eso que la directora Barba Hopfner concreta una suerte de fábula coming of age (emocional), para el desarrollo de su asunto principal: el trascender tus miedos, fobias, límites, para alcanzar un objetivo que es el principal y más grande de tu presente específico, lo sea o no para un horizonte posterior. Lograrlo, ¿a través de qué? De una audacia que Corina no tiene de origen; de claridad y certezas que Corina debe forjar; de recursos y desenvoltura que desconoce; en fin, de atributos que no han sido suyos por más o menos veinte años. Justo el perfil situacional que hace a Corina genuinamente valiente y admirable; uno de los personajes más entrañables del cine mexicano reciente.

Y bien, a la luz de todo lo anterior procede la pregunta: ¿es Corina una película sofocante o encerrada? No, al contrario; ni siquiera al inicio, cuando Corina está en su modo más hermético. Bien escrita, dirigida y actuada, Corina se permite humor, luz, ocurrencias, así como algunas notaciones críticas. La más evidente, a las presiones sobre la integridad artística por parte del “negocio”; pero por igual, más velada, a los modelos que identifican como “vida plena” sólo lo ligado al bullicio, la fiesta y los muchos amigos(?). Corina, ya está claro, es más bien lo contrario, sin nada que reprocharle. “Pero seguro le falta amor”, pensarán algunos. Tal vez sí…o tal vez no. (Corina pasa por Prime Video).