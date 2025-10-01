Tras protesta de maestros, SEP acepta mantener en operación la Corde de Izúcar

La Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) de Izúcar de Matamoros permanecerá abierta y atenderá trámites de docentes, alumnos y maestros de seis municipios que ya habían sido canalizados a Tepexi de Rodríguez.

Maestros que protestaron el pasado lunes frente a la Corde confirmaron que las comunidades educativas de Ahuatlán, Coatzingo, San Martín Totoltepec, Huehuetlán el Grande, Teopantlán y San Felipe Xochiltepec serán atendidas en la coordinación 07.

El acuerdo fue refrendado con la firma de una minuta entre Guadalupe Alamirra Muñoz, secretaria de Trabajo y Conflictos en la Zona de Izúcar de Matamoros, de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación (SNTE), y la directora general de Promoción al Derecho Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Judith Elizabeth Muñoz Bautista, quien validó que todas las escuelas de los municipios mencionados podrán seguir entregando documentación y realizando gestiones administrativas en la Corde 07.

De esta forma los usuarios evitarán traslados prolongados de hasta tres horas y gastos adicionales, de cuando menos 500 pesos, para iniciar o dar seguimiento a sus trámites

La decisión pone fin a semanas de incertidumbre tras el anuncio del eventual cierre y reubicación de servicios educativos a Tepexi de Rodríguez y Chiautla de Tapia, una medida que generó rechazo por afectar los intereses de cientos de maestros y familias.

El documento firmado concede un plazo de 30 a 90 días para cumplir los trámites ligados a la publicación oficial del acuerdo, en los cuales intervendrá la Secretaría de Gobernación para agilizar el proceso.

Además, se asentó que no se aplicarán descuentos salariales a docentes participantes en las movilizaciones, lo que fue respaldado mediante la entrega de listas para exentar afectaciones económicas.

La resolución implica el compromiso gremial de liberar vialidades y permitir la prestación normal de servicios en el Centro de Integración de Servicios (CIS) tras la firma de la minuta.

El conflicto comenzó semanas atrás, con la propuesta de SEP de trasladar trámites a Tepexi, sin consulta previa a la comunidad afectada, lo cual elevó el descontento y propició las manifestaciones.