Coparmex exige acciones inmediatas a las autoridades ante creciente ola de violencia en Tehuacán

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) delegación Tehuacán, exigió al presidente municipal Alejandro Barroso Chávez, acciones contundentes para frenar los actos delictivos en el municipio. Este pronunciamiento se dio a un día del asalto cometido en las instalaciones del Grupo Amaro, de donde los delincuentes se llevaron un botín de 300 mil pesos.

En un comunicado dirigido también al regidor de Gobernación, Alejandro Flores Trujillo, el organismo empresarial expresó su preocupación por el clima de inseguridad que se vive en el municipio desde hace varios años, al tiempo de lamentar que las autoridades han minimizado los hechos delictivos encuadrándolos en conceptos como “ajustes de cuentas entre bandas criminales”, argumentos que no reflejan la gravedad ni la frecuencia de los actos violentos que enfrentan los ciudadanos.

Los integrantes de la Coparmex exigieron resultados concretos al ayuntamiento, así como la implementación urgente de estrategias eficaces para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos señalando que “Los tehuacaneros tenemos derecho a caminar con nuestras familias sin temor a ser asaltados”.

Al hacer referencia al asalto cometido contra el Grupo Amaro, el pronunciamiento expone que además de ser un acto de humillación hacia las víctimas, entre ellas los trabajadores, es también una señal de incapacidad o, la menos, falta de voluntad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que están obligados a mantener la paz en la ciudad.

Para el presidente municipal, esa organización ofreció su colaboración para definir estrategias en materia de seguridad, a fin de que se pueda alcanzar la tranquilidad que todos desean para sus familias.

El asalto a Grupo Amaro se cometió a solo pocos días del que delincuentes perpetraron contra una empresa maquiladora textil ubica en la calle 25 sur y Gabino Barreda, donde los maleantes hirieron con arma de fuego al guardia de seguridad.

De ese hecho se desconoce a cuanto asciende lo robado, pero al igual que en el de Grupo Amaro, los asaltantes ingresaron por la fuerza y sometieron al personal. En ese caso el dinero robado estaba destinado para el pago de la nómina.