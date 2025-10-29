Miércoles, octubre 29, 2025
Coparmex exige acciones inmediatas a las autoridades ante creciente ola de violencia en Tehuacán

El pronunciamiento se emitió tras el asalto cometido contra Grupo Amaro


Elizabeth Rodríguez Lezama

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) delegación Tehuacán, exigió al presidente municipal Alejandro Barroso Chávez, acciones contundentes para frenar los actos delictivos en el municipio. Este pronunciamiento se dio a un día del asalto cometido en las instalaciones del Grupo Amaro, de donde los delincuentes se llevaron un botín de 300 mil pesos.

En un comunicado dirigido también al regidor de Gobernación, Alejandro Flores Trujillo, el organismo empresarial expresó su preocupación por el clima de inseguridad que se vive en el municipio desde hace varios años, al tiempo de lamentar que las autoridades han minimizado los hechos delictivos encuadrándolos en conceptos como “ajustes de cuentas entre bandas criminales”, argumentos que no reflejan la gravedad ni la frecuencia de los actos violentos que enfrentan los ciudadanos.

Los integrantes de la Coparmex exigieron resultados concretos al ayuntamiento, así como la implementación urgente de estrategias eficaces para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos señalando que “Los tehuacaneros tenemos derecho a caminar con nuestras familias sin temor a ser asaltados”.

Al hacer referencia al asalto cometido contra el Grupo Amaro, el pronunciamiento expone que además de ser un acto de humillación hacia las víctimas, entre ellas los trabajadores, es también una señal de incapacidad o, la menos, falta de voluntad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que están obligados a mantener la paz en la ciudad.

Para el presidente municipal, esa organización ofreció su colaboración para definir estrategias en materia de seguridad, a fin de que se pueda alcanzar la tranquilidad que todos desean para sus familias.

El asalto a Grupo Amaro se cometió a solo pocos días del que delincuentes perpetraron contra una empresa maquiladora textil ubica en la calle 25 sur y Gabino Barreda, donde los maleantes hirieron con arma de fuego al guardia de seguridad.

De ese hecho se desconoce a cuanto asciende lo robado, pero al igual que en el de Grupo Amaro, los asaltantes ingresaron por la fuerza y sometieron al personal. En ese caso el dinero robado estaba destinado para el pago de la nómina.

Nacional

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Internacional

Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

La Jornada -
Afp Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más...

Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) identificó como “focos rojos” de inseguridad a los parques industriales de Cuautlancingo, Chachapa, La...
00:00:59

Exregidora denuncia amenazas del edil de Tehuacán; teme por su vida

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La exregidora de Salud, Bienestar y Asistencia Pública del ayuntamiento de Tehuacán, Mayra Guadalupe Vázquez Gordillo, denunció que ha sido víctima de amenazas y...

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

