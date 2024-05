Coparmex cancela debate que estaba organizando para el 28 de mayo; era muy complicado, indica presidente

No se llevará a cabo el debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla, que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ofreció organizar, luego de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) rechazó hacerlo.

El dirigente del sindicato patronal, Rubén Furlong Martínez, expuso que sabían que los tiempos son muy justos como para poder desarrollar un encuentro de esa magnitud.

Previamente, el presidente había lanzado un ultimátum a los contendientes para que a más tardar a las 2 de la tarde de este miércoles confirmaran su asistencia o declinarán su participación.

“Sabíamos que los tiempos estaban muy forzados y las agendas, complicadas. Desafortunadamente no pudimos comprometer a los tres candidatos. Sus motivos, todos respetables, tanto para aceptar, como para no”, indicó en un video difundido desde su cuenta en X.

Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano (MC), y Eduardo Rivera Pérez, de la alianza PAN-PRI-PRD, fueron quienes sí anunciaron que acudirían; mientras que el equipo de Alejandro Armenta, abanderado de Regeneración Nacional, informó que su participación dependería de las actividades que tiene en puerta en los últimos días de campaña.

Cabe decir que el centro empresarial se ofreció a ser el impulsor del evento, en respuesta al abanderado panista, mismo que solicitó públicamente que alguna cámara empresarial lo organizara, después de que el IEE respondió negativamente a su petición de que promoviera un segundo debate.

La confederación había planeado que este último se desarrollará en el auditorio de una universidad del área metropolitana, de la cual no reveló el nombre, y sería en colaboración de organizaciones de la sociedad civil.

Se argumentó que el objetivo era que, con la discusión de ideas y presentación de propuestas, los ciudadanos pudieran contrastar las diferentes alternativas y razonar con más información su voto.

También arguyó que la decisión de impulsar el debate no estaba relacionada con partidismos políticos, ya que solo era un “sentir democrático puro”.

Rubén Furlong Martínez añadió que el no haber logrado que los abanderados discutieran sus propuestas les deja como experiencia que para involucrarse en estos temas, lo deben hacer de manera oportuna.

Asimismo, exhortó a los candidatos a mantener canales de comunicación abiertos y escuchar a los ciudadanos.

“Aquellos que sean favorecidos por el voto popular, (los llamamos) a que construyan acuerdos, dialoguen con todos los sectores y grupos de la sociedad, aun con aquellos que no piensan igual”.

A decir del presidente, la Coparmex trabajará con quienes resulten ganadores, independientemente del partido político del que emanen.