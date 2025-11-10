Copa Mundial 2026 es para compartir lo que somos, un pueblo empoderado: Sheinbaum

México. Desde el Complejo Cultural Los Pinos, en una mañanera extraordinaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026.

La mandataria reiteró que en la Ciudad de México se celebrará el partido inaugural de la justa mundialista, el 11 junio del próximo año, en el Estadio Azteca, con lo que nuestro país se convertirá en la primera sede en recibir un Mundial y el juego de apertura por tercera ocasión en la historia de esta competición, que se celebra desde 1930.

“Es momento de ver el mejor fútbol y compartir con el mundo lo que somos, un país no sólo con una grandeza cultural, sino con un pueblo empoderado”, señaló la jefa del Ejecutivo, quien anunció que de manera paralela, se desarrollarán por todo el país “mundialitos” para niñas, niños, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad.

Se espera una visita de 5.5 millones de personas por la copa del mundo, mencionó la presidenta Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que en la Ciudad de México se llevará a cabo el partido inaugural, además de que México tiene todo para que sea una justa inolvidable.

“Faltan 213 días para vivir ese gran momento que nos pondrá en la agenda pública internacional. Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, su riqueza precolombina que desde tiempos ancestrales practicaba como ritual el juego de pelota”, sostuvo.

Señaló que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se prepara para que este Mundial que se convertirá en una fiesta en las calles y plazas y comunidades de todo el país.

Dijo que desde la Secretaría de Gobernación se apoyan las labores de coordinación de todas las dependencias gubernamentales.

“Habrá una agenda pública no sólo de fútbol, sino de múltiples actividades que se emprenderán para hacer de la copa una experiencia que trascienda generaciones. México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un evento inolvidable para todos, para los aficionados, para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores”, dijo. “Hoy no sólo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo, porque el deporte hermana a las naciones. Hagamos de esta copa del mundo una celebración de la concordia y La Paz”, afirmó.

La encargada de la política interior del país señaló que se mostrará la grandeza cultural y gastronómica de México.

“Aquí en nuestra bella capital tendrá lugar el partido inaugural de fútbol en el emblemático Estadio Azteca y habrá tres ciudades. Sede la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los visitantes podrán disfrutar de la vasta y rica gastronomía mexicana, de los tacos de la birria, el pozol, el cabrito, pero también del mole, la cochinita, los panuchos, los tamales y hasta el zacahuil”.

Te podría interesar: Alex de Alba campeón de Nascar 2025