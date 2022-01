Abren convocatoria de cartel para proponer nuevas narrativas sobre la desaparición

Para desplegar mensajes que abonen a cambiar el imaginario sobre la desaparición en México, las víctimas y los familiares, un importante número de colectivas ciudadanas, instituciones y activistas abrieron la convocatoria de cartel Narrativas y Memorias de la Desaparición en México.

Esta convocatoria, abierta hasta el 9 de marzo de este año, será la base de la muestra colectiva que formará la exposición rodante Narrativas y memorias de la Desaparición en México: consolidación de alianzas amplias que hará un recorrido por el territorio nacional durante el 2022.

La convocatoria tiene varios objetivos: el visibilizar y sensibilizar acerca de la desaparición en México, el combatir la criminalización y revictimización de las víctimas de desaparición y de sus familias, el lograr que las voces de las víctimas sean escuchadas, el generar narrativas que vayan en contra de la hegemonía discursiva que hay sobre la desaparición, y el contribuir a un cambio de imaginario sobre la desaparición, las víctimas y los familiares encaminado a la búsqueda de la verdad, la justicia, la no repetición y la memoria viva.

Durante una rueda de prensa virtual, el proyecto que tuvo su gestación y su parada en Puebla durante 2021, fue presentada la primera edición de esta convocatoria que gira en torno a la realidad: la desaparición de más de 90 mil personas en México, la forma en que las familias quedan rotas y aisladas, que reciben por parte del Estado una atención mínima y sobre las cuales hay marginación e invisibilización, en mucho generada por los actores políticos y los medios de comunicación masivos, que promueven narrativas que estigmatizan y revictimizan el hecho.

La primera muestra colectiva de cartel es organizada por Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Voz de los Desaparecidos en Puebla, Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Uniendo Cristales, y la red de Ddesaparecidos Tamaulipas y Técnicas Rudas en colaboración con DW Akademie promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.

Asimismo, se suman el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la UAP; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Preparatorias y el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, todos de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

También, la Revista Klastos, investigación y crítica cultural, el Colectivo La Quince, la Colectiva Acción Directa Autogestiva, A dónde van los desaparecidos, espacio de investigación periodística y el Foro Cultural Karuzo.

En ese sentido, María Luisa Núñez, del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla, señaló que quienes participan de la búsqueda de un familiar desaparecido se activan desde el altruismo, teniendo como herramientas el amor, la solidaridad y el abrazarse para seguir adelante.

“Tristemente el contexto en el que trabajamos es de soledad, con escasos o nulos recursos, no sólo en la búsqueda sino en el peso que implican las instituciones del Estado. Trabajamos contracorriente, contra las narrativas y contra los discursos institucionales y burocráticos que se construyen a partir de cifras e ignoran que los desaparecidos son seres humanos”, dijo la mamá de Juan de Dios Núñez, desaparecido en 2017 en el municipio de Palmar de Bravo.

Consideró que la convocatoria llama a que, desde el dolor y la destrucción que sufren las familias se pueda construir una narrativa distinta para quienes buscan a sus familiares y para prevenir. “Es una acción para visibilizar, para concientizar. Es otra forma de buscar, a ellos y a nosotros, y para que nadie más pase por esta tragedia”.

Núñez acotó que es imperativo dejar a un lado la criminalización de las víctimas y sus familias, así como la discriminación que se vive por parte de la sociedad. “Nos seguimos enfrentando a una sociedad lapidaria, que da latigazos y que le carga a las victimas una cruz de madera, que se siente con la calidad moral de enjuiciar y sentenciar, sin conocer lo que se vive detrás de cada familia que busca”.

En ello coincidieron Irma Orgen Calderón, quien busca a su padre desaparecido en 2013 en Huauchinango, fundadora del colectivo Uniendo Cristales, y Josefina de León, mamá de Cintia Pantoja desaparecida en 2012 en Matamoros y miembro de Redes de desaparecidos en Tamaulipas, quienes se enfrentan a la discriminación y revictimización constantes.

“Hace falta fortalecernos, por lo que esta es una iniciativa importante para contribuir y llamar a la participación. Es importante cambiar esas narrativas que se han dado en lo institucional para evitar la criminalización de los desaparecidos y sus familiares. Esas narrativas no son justas pues estigmatizan a quienes no están. Como sociedad es importante involucrarnos en este tipo de temas que violan los derechos humanos, sino participamos todos desde una trinchera cómo será posible cambiar un país. Involucrarse en este tipo de proyectos no sólo beneficia a las familias que buscan, sino a toda la sociedad”, dijeron.