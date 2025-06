Convocan a marcha por falta de insumos en hospitales de Puebla

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), sección 25, convocó a una marcha para exigir solución a la falta de personal, insumos y medicamentos en hospitales de Puebla. Julio Alfredo García, secretario general, informó en una transmisión en vivo en facebook que la movilización se realizará antes de que concluya junio.

Advirtió que la situación en las unidades médicas es crítica, pues el personal enfrenta agresiones de la población debido a la carencia de recursos para brindar atención adecuada.

“Ya no podemos permitir más agresiones ni insultos de la población cuando acude a nuestras unidades y no recibe la atención necesaria, no porque no tengamos la capacidad, sino porque no tenemos con qué trabajar”, expresó el dirigente sindical.