Recuerdan la convicción de lucha de Miguel Barbosa durante homenaje en el Palacio de Justicia

“Yo no me canso, yo no me rajo, hasta dónde tope”, fue la frase del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que se recordó en el Palacio de Justicia durante el homenaje póstumo que magistrados realizaron la mañana de este miércoles.

Fue el magistrado Joel Sánchez Roldán el encargado de emitir un discurso en la ceremonia que el personal del Poder Judicial realizó a Barbosa Huerta, quien perdió la vida este martes producto de un infarto.

En su intervención, Sánchez hizo énfasis en la convicción de lucha del gobernador pues dijo que nunca flaqueaba pese a los obstáculos a los que se enfrentara.

