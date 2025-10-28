Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Sin fecha de basificación 2 mil 600 trabajadores de salud, denuncia Comité de Representación de Contratos Precarios

Sin fecha definida, trabajadores de salud exigen a autoridades certeza para la basificación de sus contratos en Puebla.
Sin fecha definida, trabajadores de salud exigen a autoridades certeza para la basificación de sus contratos en Puebla. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

No hay fecha definida para terminar con los contratos precarios de salud en Puebla; autoridades solo repiten que la basificación “podría ser a fin de año”, sin establecer un calendario o compromiso verificable para los más de 2 mil 600 trabajadores estatales.

Rubí Chazari Cholula, integrante del Comité de Representación de Contratos Precarios, expuso a La Jornada de Oriente que el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud mantienen la promesa presidencial, pero no hay claridad ni certeza para quienes continúan en condiciones laborales vulnerables.

A pesar de diversas reuniones con autoridades estatales, federales y financieras—incluyendo la Secretaría de Salud en Puebla y la Coordinación de IMSS-Bienestar—el mensaje sigue siendo ambiguo: “Desafortunadamente no nos han dado una fecha establecida, hasta ahorita, sólo dicen que será a fin de año, pero nada concreto”, declaró textualmente Chazari Cholula.

El comité advierte que, tras una serie de encuentros oficiales tras las protestas laborales, no ha habido ningún avance sustantivo hacia la regularización plena de los contratos, ni certeza sobre los mecanismos que definirán quiénes alcanzarían finalmente una base.

En el contexto actual, más de 2 mil trabajadores esperan una transición justa que ponga fin a los contratos precarios. Sin embargo, las autoridades únicamente reafirman compromisos generales y trasladan responsabilidades entre dependencias, lo que incrementa la percepción de inestabilidad y desatención a empleados eventuales.

Tras la primera ronda de acercamientos, Gerónimo Lara Gálvez, coordinador del IMSS-Bienestar, dejó de presentarse a las mesas, mientras que el diálogo federal tampoco ofreció plazos concretos para la solución del problema.

Rubí Chazari subrayó que la gestión se complica porque ni la Secretaría de Salud ni el organismo público descentralizado asumen plenamente sus obligaciones ante los contratos vigentes: “Nos traen como bolita de ping pong de aquí para allá”, señaló la representante. La falta de definición acentúa riesgos tanto en reconocimiento salarial como en condiciones laborales mínimas.

Mientras tanto, el secretario de Salud loca, Alberto Olivier, ha garantizado que no habrá despidos y los contratos seguirán siendo renovados, en tanto que se llega la basificación. No obstante, permanece es una incógnita cuántos trabajadores seguirán bajo resguardo estatal y cuántos tendrán finalmente una base, asunto que el comité de representación exige esclarecer de manera puntual y transparente.

Por el momento, el Comité de Contratos Precarios ha decidido apostar al diálogo y descartar una nueva ola de manifestaciones, a la espera de que las mesas de trabajo deriven en resultados tangibles para el cierre del año. “Seguiremos insistiendo en la mesa de diálogo; no sólo buscamos la basificación, también exigimos solución al acoso y mejoras reales para quienes permanezcan en la Secretaría”, concluyó Chazari Cholula.

Temas

Más noticias

Nacional

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Nacional

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mujer hallada en carrito de supermercado en El Carmen murió por estrangulamiento; sigue sin ser identificada: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
Karla Michelle Salas, fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, informó este martes que, a casi dos semanas del hallazgo...

Productores de papa de Tlatlauqui se unen a protesta nacional y liberan caseta de Payuca

Martín Hernández Alcántara -
Productores de papa de la junta auxiliar de Oyameles, en Tlatlauquitepec, se incorporaron este martes a las protestas nacionales de agricultores y, para dar...

Alertan lluvias fuertes y bajas temperaturas en la Sierra Norte por Frente Frío 11

Yadira Llaven Anzures -
La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla emitió este martes una alerta ante la inminente llegada del Frente Frío 11, el cual impactará la...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025