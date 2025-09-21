Gana SEMEX contratos por 224.4 mdp para mantenimiento y modernización de la red de semáforos en Puebla

Recursos por 224.4 millones de pesos, invirtió el gobierno del municipio de Puebla en dos contratos para el mantenimiento y modernización de la red de semáforos de la capital del estado, labores que estarán a cargo de la empresa SEMEX, S.A. DE C.V. hasta octubre de 2027.

De acuerdo con el subsecretario de Movilidad municipal, Norman Campos Velázquez, la adjudicación ocurrió mediante licitación pública, a diferencia de la administración pasada, que, según expuso, optó por la adjudicación directa de estos servicios. “A diferencia del pasado, hoy somos transparentes, abiertos y sometimos el servicio a concurso”, aseguró el funcionario.

Regidores de oposición realizaron críticas sobre la existencia de dos contratos diferentes para la atención de lo que consideraron un solo servicio; al respecto, Campos respondió que uno corresponde al mantenimiento de la infraestructura ya existente y otro se justifica por la necesidad de atender nuevas demandas ciudadanas para instalación de semáforos en cruceros conflictivos.

Explicó que el primer contrato alcanza la cifra de 219 millones 950 mil pesos e incluye la intervención en mil 027 intersecciones semafóricas, cuya “tecnología es dispareja. Hay cajas de control con una antigüedad mayor a diez años y funcionamiento manual, mientras que otras ya son automatizadas”.

“El primer contrato cubre lo existente, pero no nuevas instalaciones, mientras que la ley nos faculta para instalar semáforos ahí donde haya por lo menos 500 movimientos vehiculares por hora”, aclaró el subsecretario.

El segundo contrato, bajo expediente SMIMP/LP-146-2025-0335, tendrá un costo por 4 millones 480 mil pesos y su objetivo será la adquisición e instalación de equipo semafórico, postes, brazos y herrajes para la expansión de la red vial en los puntos de mayor demanda según diagnósticos de movilidad.

La Comuna enfatizó que ambos contratos concluyen en octubre de 2027 y buscan responder tanto a la modernización y digitalización de los sistemas de control de tránsito, como a la creciente movilidad urbana y la demanda de nuevos dispositivos en áreas conflictivas.

Este proceso ocurre en un contexto de exigencias ciudadanas sobre la transparencia del gasto público y la efectividad del gobierno en políticas de movilidad y seguridad vial. Campos reafirmó la legalidad y el sustento técnico de lo acordado, insistiendo en que, “más allá de cualquier crítica, estamos obligados a prestar servicios eficaces y eficientes”.