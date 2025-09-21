Domingo, septiembre 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gana SEMEX contratos por 224.4 mdp para mantenimiento y modernización de la red de semáforos en Puebla

La empresa SEMEX será responsable del mantenimiento y expansión de 1,027 intersecciones semafóricas en Puebla capital hasta 2027.
La empresa SEMEX será responsable del mantenimiento y expansión de 1,027 intersecciones semafóricas en Puebla capital hasta 2027. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Recursos por 224.4 millones de pesos, invirtió el gobierno del municipio de Puebla en dos contratos para el mantenimiento y modernización de la red de semáforos de la capital del estado, labores que estarán a cargo de la empresa SEMEX, S.A. DE C.V. hasta octubre de 2027.

De acuerdo con el subsecretario de Movilidad municipal, Norman Campos Velázquez, la adjudicación ocurrió mediante licitación pública, a diferencia de la administración pasada, que, según expuso, optó por la adjudicación directa de estos servicios. “A diferencia del pasado, hoy somos transparentes, abiertos y sometimos el servicio a concurso”, aseguró el funcionario.

Regidores de oposición realizaron críticas sobre la existencia de dos contratos diferentes para la atención de lo que consideraron un solo servicio; al respecto, Campos respondió que uno corresponde al mantenimiento de la infraestructura ya existente y otro se justifica por la necesidad de atender nuevas demandas ciudadanas para instalación de semáforos en cruceros conflictivos.

Explicó que el primer contrato alcanza la cifra de 219 millones 950 mil pesos e incluye la intervención en mil 027 intersecciones semafóricas, cuya “tecnología es dispareja. Hay cajas de control con una antigüedad mayor a diez años y funcionamiento manual, mientras que otras ya son automatizadas”.

“El primer contrato cubre lo existente, pero no nuevas instalaciones, mientras que la ley nos faculta para instalar semáforos ahí donde haya por lo menos 500 movimientos vehiculares por hora”, aclaró el subsecretario.

El segundo contrato, bajo expediente SMIMP/LP-146-2025-0335, tendrá un costo por 4 millones 480 mil pesos y su objetivo será la adquisición e instalación de equipo semafórico, postes, brazos y herrajes para la expansión de la red vial en los puntos de mayor demanda según diagnósticos de movilidad.

La Comuna enfatizó que ambos contratos concluyen en octubre de 2027 y buscan responder tanto a la modernización y digitalización de los sistemas de control de tránsito, como a la creciente movilidad urbana y la demanda de nuevos dispositivos en áreas conflictivas.

Este proceso ocurre en un contexto de exigencias ciudadanas sobre la transparencia del gasto público y la efectividad del gobierno en políticas de movilidad y seguridad vial. Campos reafirmó la legalidad y el sustento técnico de lo acordado, insistiendo en que, “más allá de cualquier crítica, estamos obligados a prestar servicios eficaces y eficientes”.

Temas

Más noticias

Internacional

No se constituirá un Estado Palestino, dice Netanyahu

La Jornada -
Afp y Europa Press Madrid.- Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino, tras reconocimiento de tres potencias. El gobierno israelí ha expresado este domingo su...
Internacional

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Telebachillerato

Gustavo Santin Nieto -
Cartas a Gracia El Comunicado conjunto 26. Firman SEP, Energía y CFE convenio de colaboración para llevar internet gratuito a todas las teleescuelas del país,...

No se constituirá un Estado Palestino, dice Netanyahu

La Jornada -
Afp y Europa Press Madrid.- Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino, tras reconocimiento de tres potencias. El gobierno israelí ha expresado este domingo su...

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025