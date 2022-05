Presenta Zoé Robledo avances en el proceso de contratación de médicos especialistas; registros tienen mayor concentración en grandes ciudades

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Zoé Robledo, dio un informe sobre el avance en la contratación masiva para médicos especialistas en todo el país, esto durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que precisó que la mayoría de los registros hechos a día de hoy se concentran en las grandes ciudades.

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que en todo el país hay vacantes para 13 mil 765 de especialistas de alta demanda, hoy se anunció el avance en la convocatoria para la contratación de los mismos.

En total han hecho el registro 9 mil 275 médicos en la plataforma lanzada para postularse a una plaza. Dado que cada médico puede elegir entre tres opciones de postulación hay en total 19 mil 964 registros a las diferentes especialidades.

- Anuncio -

De igual manera informó que de las más de 13 mil vacantes ofertadas, hay cuatro mil 40 que ya tienen al menos un médico que se ha postulado, lo que deja a nueve mil 725 plazas en las que no se ha mostrado interés.

Robledo añadió que, si bien las áreas de mayor necesidad (medicina interna, urgencias médico quirúrgicas, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología) ya están recibiendo una buena oferta para su cobertura, el reparto no está siendo el necesario para cubrir todas las entidades que lo requieren.

Tan solo en la Ciudad de México hay cinco mil 258 postulaciones (27 por ciento del total), mientras que otros tres estados concentran otro 20 por ciento de los interesados, Jalisco con mil 511, Puebla con mil 311 y el Estado de México con 760 postulaciones. Otros estados como Colima solo acumulan 23 interesados.

- Anuncio -

Hablando sobre las nueve mil 725 vacantes en las que no se ha postulado ningún médico interesado, Robledo señaló que tres mil 390 se ubican en localidades o municipios cuyas poblaciones no ascienden a los 200 mil habitantes.

De igual manera hizo hincapié sobre otras áreas que se están dejando completamente desprotegidas, zonas en las que no se ha postulado ningún médico. Informó que actualmente hay 573 vacantes para zonas indígenas que no reciben interés de ningún especialista para su cobertura.

Municipios como Taxco (Guerrero), Boca del río (Veracruz), Cuautla (Morelos) o Zacatecas (capital), están entre los que no tienen la cobertura suficiente para cubrir las necesidades de especialistas. No todos son zonas rurales o zonas de difícil acceso, algunas son ciudades pequeñas que no despiertan el interés de los médicos en sus entidades.

Añadió que el 38 por ciento de las vacantes en las que no se han registrado postulantes se concentran en los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz. Fijándose en los municipios de alto rezago social hay 787 vacantes en municipios que no reciben oferta de cobertura.