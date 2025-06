Contrata gobierno de Puebla a 80 asistentes legales en EU para defensa de migrantes

El gobierno del estado Puebla informó este lunes que contrató al menos 80 asistentes legales certificados en migración estadunidense para defender a los migrantes poblanos radicados en Estados Unidos, que hacen frente a las redadas y políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump.

En rueda de prensa, José Luis García Parra, coordinador del Gabinete, precisó que este personal especializado ya están de manera permanente en las casas de representación de Puebla en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Passaic, donde se concentra el mayor número de paisanos.

El funcionario estatal dijo que este trabajo está coordinado por el Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), Organizaciones No Gubernamentales y los consulados de México en la Unión Americana.

Entre los bufetes jurídicos contratados se encuentra: The Law Offices of Sergio Siderman, The Law Offices of Luis González, The Law Offices of René Saucedo, Chávez Law Group, The Law Offices of John Ramos y Velasco Law Group.

Además, de Lawyer Ingrid Echeveerria, Law Firm Attorney Milanny H, Arise Chicago, José Sánchez Law Firm, y la ayuda de la diputada federal migrante Roselia Suárez.

Puntualizó que un total de 20 personas fueron destinadas para está actividad en la sede de la Casa Puebla en Nueva York, en la que también está apoyando los abogados Luis Gómez Alfaro y Julia Ramirez.

Mientras que en la casa de representación de Passaic, precisó que 20 personas se han sumado a la defensa legal de los connacionales, y una decena más apoya de manera legal en Chicago.

El funcionario estatal expuso que en las Casas Puebla se están impartido talleres sobre el plan de emergencia a los migrantes, recuperación de cuentas de bancos, enajenación de bienes, inmigración familiar y de cómo reaccionar ante detenciones o redadas.

En dicha tarea, dijo, colabora el Consejo Federaciones Mexicanas en Norte América, Central American Resource Center, Collision for Human Rights Los Ángeles y Make The Road New York.

En coordinación con los Consulados de México, explicó que se activará el plan “1 por 10” que proporcionó el Consulado de México en Nueva York, el cual consiste en prepara a un líder de organización migrante en temas migratorios, penales, notariales y consulares, para que a su vez puedan difundir esta información con 10 personas vulnerables.

El objetivo es construir una red de prevención entre poblanos radicados en Estados Unidos.