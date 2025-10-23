Jueves, octubre 23, 2025
Contraloría acompañará el pago de laudos para evitar presuntos moches en la Comuna de Puebla

La síndico municipal aseguró que no han detectado cobros ilegales

Patricia Méndez

Tras la denuncia de presuntos cobros ilegales para pagar laudos por parte de la Comuna de Puebla, la Sindicatura inició un procedimiento para que estos pagos se lleven a cabo en presencia de personal de la Contraloría.

Así lo aseguró la síndico municipal Mónica Silva Ruiz, quien indicó que se realizaron acusaciones en medios de comunicación pero estas no han sido formalizadas ante el área de control.

El pasado 16 de octubre, La Jornada de Oriente dio a conocer que un abogado que labora como asesor externo del ayuntamiento de Puebla, de nombre Milton Paris Aguirre León, habría pedido una comisión de alrededor de 520 mil pesos para pagar laudos a extrabajadores por 1.8 millones de pesos, según acusó Jesús Rojas Lezama, representante de los exempleados, quien dijo que presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal.

Interrogada sobre el tema durante entrevista, Silva señaló que no se había interpuesto una denuncia formal pero comentó que, tras darse a conocer el tema en medios de comunicación, la Sindicatura inició un procedimiento para pagar laudos con el acompañamiento de personal de la Contraloría.

“Nosotros hasta este momento no tenemos conocimiento de que alguna persona haya presentado una denuncia (…), pero cierto es que derivado de las notas periodísticas, iniciamos un procedimiento para que personal acompañe el actuar de los servidores públicos en el pago de laudos”, detalló.

La síndico municipal indicó que, para cumplir con su deber de cuidar el patrimonio municipal, se recurre al principio de exhaustividad para agotar la última instancia antes de pagar un laudo, sin embargo, cuando las autoridades emiten una resolución contraria, se cumple con el pago.

Agregó que solo se tenía pendiente el cumplimiento de un laudo, que estaba programado para este miércoles.

00:00:43

