Contra la guerra y los Estados de control social

Las relaciones sociales capitalistas en el mundo se reproducen en las últimas décadas de manera militarizada y con su guerra contra los pueblos. Tal es la condición desde la que responden tanto los gobiernos derechistas como los progresistas. Los pueblos resisten y se rebelan a esa condición.

Coincidimos con el periodista argentino Alfredo Grande en que las “nuevas derechas” o fascismo del siglo xxi, responden como lo hacía el neoliberalismo con un pensamiento único en el que no hay más respuesta que una línea de pavor y exterminio a los pueblos que se defienden, evidente en Palestina y el Medio Oriente, así como en regiones del continente africano. Son guerras para el despojo que incluyen las agresiones anti migrantes, las de la guerra comercial y las sanciones a los países que no se ajustan a la política imperialista y neocolonial de Estados Unidos.

Por su parte los Estados Nación gobernados por los partidos o coaliciones progresistas, han dejado atrás la época en que los pueblos descontentos los llevaron al gobierno contra el neoliberalismo. Hoy sus acciones y declaraciones emplean un pensamiento híbrido que repite frases nacionalistas, hace folklore con las culturas originarias, y fomentan el despojo a los territorios de los pueblos y de derechos a las clases trabajadoras con el pretexto de generar “desarrollo con bienestar social”, mientras someten a sus opositores a un control social con clientelismo y represión (¿Plata o plomo? se decía durante la “guerra sucia” en México).

Por último, son escasos los Estados en el mundo y los partidos gobernantes que dan lugar al pensamiento crítico radical y de ruptura con el sistema, sea en sus formas anti capitalistas o de horizontes de liberación y emancipación social. Son pueblos trabajadores los que mantienen grados de resistencia y rebeldía y que levantan banderas de lucha contra la acumulación capitalista en la economía, la política, las culturas y ante el colapso ambiental.

Esos pensamientos encarnan en fuerzas socio políticas que disputan su lugar en el mundo: los dos primeros buscan la reproducción del sistema de explotación y poder: sea con el terror abierto tipo Trump, Netanyahu. Milei y Bukele o con el control militarizado y mediatizado. Los poderes de la hegemonía estadounidense no muestran disposición a negociar con los Estados Nación subordinados a su dependencia.

En cambio, los progresistas sostienen que buscan el diálogo, bien sea desde el miedo a cuestionar al imperialismo (en México la presidenta llama a la colaboración y dialogo, teme mencionar genocidio y hambruna a lo que ocurre en Gaza, Palestina y nada efectivo hace para respaldar a los migrantes ante el racismo clasista del gobierno de Trump) otros gobiernos consulta a sus burguesías si se unen al bloque económico que encabezan China y Rusia.

Los gobiernos del progresismo no han roto con Estados Unidos, pero aprovechan su declive en el reparto capitalista del mundo. Su propuesta pasa de los llamados al “buen vivir”, a esquemas de distribución que atomiza o ningunea a organizaciones y comunidades. Utilizan el asistencialismo para mantenerse en el gobierno, negocian ante el acoso de las derechas y excluyen a las resistencias populares. El ciclo de bienestar social que proclamaba el progresismo en varios de nuestros países ha cruzado a lo que es un Estado de Control Social, no solo electoral, sino militarizado como puede verse el gobierno chileno, o de despojo extractivista y recortes al gasto social como ocurre ahora en Bolivia, Colombia Honduras, Guatemala, Uruguay y Brasil. El pensamiento y la acción híbrida lleva una carga de miedo mayor a los EEUU por su fuerte dependencia en el caso de México.

Las luchas sociales desde una perspectiva de la clase trabajadora, de los pueblos originarios y las resistencias que impulsan mujeres, jóvenes y ecologistas son abundantes y creativas, pero todavía parciales y dispersas.

La construcción independiente de fuerzas sociales independientes del capitalismo y autónomas en sus formas de poder y vida llaman desde abajo a articularse en movimientos que tardan en constituirse como una respuesta al abuso actual del imperio estadounidense como enemigo número uno de la humanidad. No es sólo la fuerza del capital y su control social, sino también es la debilidad histórica y teórica para verse como parte de la lucha de clases contra el sistema. El sectarismo, localismo, gremialismo y los estilos de direcciones caudillistas y dogmáticas han impedido el caminar en común.

El enemigo está a la vista, así cambie de rostro, pero la dependencia, el clientelismo y las formas espontaneístas de conducirse hacen lento el andar y oscilante la disposición a la unidad desde abajo como fuerzas antiimperialistas, anticoloniales, anticapitalistas y antipatriarcales. Es la hora de prepararse para luchar contra los enemigos de los pueblos, y eso incluye la necesidad de autocrítica y el compromiso de hacer que el pensamiento crítico se convierta en praxis revolucionaria.

Reseña a 25 años de la Casa de Todas y Todos

Bajo presión de EU, México aprueba leyes sobre espionaje y Las Guerras del imperialismo.

El 4 de julio del año 2000 se inauguró la Casa del Dr. Margil, A.C. en Apodaca, Nuevo León. Muchísimas cosas han sucedido en nuestra casa desde entonces. Aquí una breve reseña de acontecimientos en este sitio histórico, que desde los años 60 ‘s se empezó a “construir” como hogar del Dr. Margil Yáñez Muñoz y su esposa Beatriz Muñoz García.

Desde esa época, el doctor acordó con sus hijos (sobre todo con el arquitecto), que se diseñara un sótano “para lo que hiciera falta”, en acuerdo también con “los muchachos” (jóvenes compañeros de esa época), de que era necesaria una instalación de esas características para la lucha revolucionaria y organizada, pues de consideró que esa organización tenía que crecer en silencio para poder acabar algún día con las injusticias y desigualdades, sin importar el tiempo que esa lucha necesitara.

Así nació la idea, desde sus inicios, de un sótano, que quedó integrado al diseño desde sus primeros planos. Nadie sabía la existencia de éste, sólo quienes deberían saber de ello.

La construcción incluyó la sala-comedor de la vivienda (con paredes de madera y piso de parket) y una escalera de madera que conducía a la planta alta. En la planta baja quedó la recámara del Doctor Margil, la cocina de Doña Beatriz y un espacio exterior para aprovechar las tardes y noches frescas, después de soportar durante el día temperaturas de 30° a 40° grados o más, tradicionales en la Sultana del Norte.

Los muros de la casa, que aprovechaban la construcción antigua de muros de sillar, son testigos mudos de infinidad de historias, desde las familiares, hasta los sufrimientos propios de los padres preocupados por sus hijos que no andaban de fiesta, ni de viaje de “negocios”, sino organizando, explicando y convenciendo a la gente en diferentes partes del país, hasta que sucedió una de las más fuertes represiones sufridas por las FLN y que llevó a la muerte de cinco compañeros en San Miguel Nepantla, además de la desaparición forzada realizada por el Ejército Federal Mexicano, de siete compañeros en Chiapas, entre ellos un hijo del Doctor Margil.

Ya como Casa del Dr. Margil, A.C., se hicieron muchas actividades: cursos de verano, clases de música, celebraciones culturales, la Primer Feria de Libro Independiente en Nuevo León, un taller de fotografía y conversatorios para hablar de la situación política y social del país, a donde asistieron entre otras personalidades, Doña Rosario Ibarra de Piedra, Elena Poniatowska, Gilberto López y Rivas, Don Pablo González Casanova y otros.

También la Casa ha sido doblemente vandalizada. Después de 1994, la policía política (DFS, Cisen, la Sedena y las autoridades de Nuevo León), entraron a buscar personas o armas escondidas y no encontraron ni siquiera el sótano. Después del 2010, cuando la Casa quedó sola, quienes la saquearon fueron los vándalos que se llevaron todo lo que pudieron para vender, hasta la instalación eléctrica. Nuevamente la Casa renació en julio del 2013, pero ya como la Casa de Todas y Todos, hasta llegar a la actualidad, que es el sitio donde se desarrollan reuniones de colectivos, aniversarios, pláticas sobre Palestina, la exhibición Símbolos e Historias para celebrar el 50 Aniversario de las FLN, y un gran etc.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

TRANSFORMAR LA MINERÍA DE LA MUERTE

Antonio García. Julio 22, 2025

La disputa por materiales críticos se ha convertido en una nueva forma de guerra. Mientras el Norte se blinda con reservas estratégicas, el Sur Global enfrenta despojo, devastación ambiental y subordinación.

Los materiales críticos han dejado de ser simplemente insumos industriales para convertirse en objetos de disputa estratégica. La carrera por su control, marcada por la militarización y el acaparamiento por las grandes potencias, ha transformado las cadenas de suministro en frentes de guerra económica. En este escenario, el Sur Global emerge como el territorio sacrificado, como cantera de los recursos indispensables para sostener la supremacía tecnológica y militar del Norte.

El informe “De la mina al campo de batalla”, elaborado por centros de análisis europeos, detalla con precisión cómo el tungsteno, el cobalto, el grafito, las tierras raras y otros elementos han sido clasificados por la UE y EE.UU. como estratégicos para su defensa.

Esta clasificación no es neutra: establece jerarquías de valor que subordinan los derechos humanos y ecológicos a la lógica del capital y la seguridad de occidente.

El impacto de esta pugna se vive en los territorios del Sur Global que sufren los efectos del extractivismo violento. Desde esta perspectiva, el problema no es únicamente la escasez o la competencia comercial. Lo que está en juego es una arquitectura global de dominación, donde los países del Sur no solo pierden sus recursos, sino también su autonomía política y sus posibilidades de construir un modelo económico propio.

La crítica a esta dinámica implica desmontar el discurso tecnocrático que presenta la transición energética o la defensa nacional como inevitables e incuestionables. Como señala el informe del Government Accountability Office (2024), las potencias buscan “blindarse” ante posibles interrupciones, lo cual las lleva a consolidar reservas estratégicas sin consultar ni compensar a los territorios saqueados.

La militarización de la cadena de suministro de materiales críticos es una de las alertas más graves. El informe “Strategic raw materials for defence” (Materias primas estratégicas de defensa) (Girardi et al., 2023) revela que aluminio, titanio y grafito se consideran de “muy alta criticidad” para sistemas de armas, drones, misiles y blindados.

Los minerales extraídos en comunidades campesinas e indígenas de América Latina, África y Asia terminan integrando dispositivos diseñados para matar. No se trata solo de minería, sino de una economía extractiva al servicio de la guerra.

El Sur Global no es un actor pasivo en esta historia. Diversas comunidades resisten, se organizan y construyen alternativas ante la devastación. En América Latina, los movimientos por la soberanía minera y contra la megaminería transnacional han articulado propuestas con saberes ancestrales, defensa territorial y justicia socio ambiental.

Las resistencias en los Andes, el Amazonas, el Sahel africano o el sudeste asiático han demostrado que no existe transición energética ni transformación tecnológica sin territorios que no lo paguen con su agua, su aire y su vida.

La actual arquitectura global de gobernanza —ONU, BM, FMI— se muestra incapaz de actuar frente a esta nueva forma de guerra. El marco legal diseñado desde Bruselas o Washington protege los intereses de occidente y sigue produciendo el neocolonialismo industrial que impide al sur ser autónomo en tecnologías y bloquea la soberanía.

Frente a este panorama, se vuelve urgente recuperar el control popular sobre los territorios y los bienes comunes. Es imperativo construir políticas públicas que fortalezcan la soberanía territorial y tecnológica, así como redes internacionales de cooperación Sur-Sur para la investigación, el reciclaje y la economía circular de estos materiales. Además, se requieren marcos jurídicos que limiten el saqueo de las transnacionales, protejan los derechos colectivos y sancionen los daños ambientales.

La propuesta es clara: construir desde el Sur Global una resistencia crítica, descolonizadora y eco-humana que permita romper con el rol subordinado de proveedor de recursos. Esto implica un nuevo modelo económico, rechazar la militarización de la vida y apostar por un horizonte donde los minerales no sean armas de dominación, sino herramientas de bienestar común. La vida de los pueblos no puede seguir siendo el costo invisible de la competitividad global.

Desde una mirada insurgente, la extracción desenfrenada de materiales críticos es una forma de guerra silenciosa contra los pueblos del Sur. Solo con soberanía, resistencia organizada y justicia ecológica podremos transformar la minería de la muerte en una política para la vida.

Mientras esto ocurre en el mundo, Petro sigue haciendo sus acostumbrados discursos sin lograr materializar resultados tangibles. Ahora se queja porque sus ministros ni siquiera conocen los planes de gobierno, siendo que él mismo los seleccionó y debería orientarlos en el día a día.

Entre tanto, en Nariño, las verdaderas negociaciones de Otty Patiño y Álvaro Jiménez no son “de paz” sino de negocios mineros con la empresa Británica Royal Roat, quién será en últimas la que asumirá el control del territorio, esa es la tan mentada “paz territorial”. Así quien no es partidario de la paz, ¡Que viva la paz!

Referencias:

– U.S. Government Accountability Office (2024). Critical materials: Action needed to implement requirements that reduce supply chain risks.

– Girardi, B., et al. (2023). Strategic raw materials for defence. Mapping European industry needs. The Hague Centre for Strategic Studies.

– Doc. De la mina al campo de batalla (versión 2023).

El embajador Lamelas: Colonialismo descarado y tuberculosis

Argentina; Julio de 2025

Peter Lamelas llega como delegado colonial con un imperativo vinculado en su nombre. Llega a un país en derrumbe.

En el país donde las glorias se caen como se derriten los cuerpos de las velas, de a poquito, hasta quedarse sin luz, el poder del mundo decide ejercer el colonialismo descarado y barato. Sin eufemismos. Sin rímel ni postizos. Elige, el imperio, el apellido adecuado y envía a Peter Lamelas para que le explique al pueblo argentino y a sus funestos representantes qué deben hacer y cómo.

El delegado colonial, quien aún no pisó un país con 4.700.000 chicos mal alimentados y 2.100.000 con hambre, anunció que iba a actuar sobre la justicia argentina para asegurarse de que Cristina no iba a zafar de su castigo carcelario y que, si era posible, trataría de que fuera a cárcel común. Si al final, debe haber matado a Nisman y encubierto el atentado a la AMIA, sugirió ante el Senado de su país. Mientras bostezaban los senadores que no tenían idea de qué país sudacano o africano o asiático estaría hablando.

Lamelas, que no le importa llegar a un país que desconoce, un país en desahucio, en demolición de sus glorias pasadas, en caída de su educación y de su salud públicas, de su ciencia, de su cultura, aprovechará a colonizar las ruinas. Recorrerá las provincias –dijo- para que los gobernadores sepan con quién tienen que negociar. Que no es con China, por supuesto. Tal vez se encuentre con la pobreza y el olvido de los pueblos originarios, desamparados por todos y condenados por ideología y convicción ahora.

Será un gobernante populista el embajador Lamelas. Que llega, como se ve, con un imperativo vinculado. Porque en tiempos de Milei, todo se vulgariza, se vuelve obsceno. Como sus actos políticos.

Como la derecha fest, donde Lamelas hubiera sido un perfecto alfil sesgado. Cruzando el país donde la tuberculosis aumentó un 65% en los últimos 5 años. Y se disparó en lo que va de éste.

La tuberculosis, una enfermedad que había desaparecido y que volvió, estrella del aumento de la marginalidad y la vulnerabilidad poblacional. La falta de acceso a los servicios desde el comienzo de la vida, la desnutrición y la pobreza, el hacinamiento, son cunas de oro para la enfermedad que ataca a los pulmones. Y que aparece, fundamentalmente, en los adolescentes. Que generalmente consultan en forma tardía. Víctimas de un sistema atroz que los acribilla con sus múltiples armas.

A una tierra, viene Lamelas, preparada para el cultivo del coloniaje. Delegado del imperio, mentor para el aprendiz del fin del mundo.

A un pobre país averiado, viene Lamelas. Pero que conserva, todavía, la chispa de lo que fue. Y acaso haya quienes se atrevan y lo enciendan, rechazando el imperativo del coloniaje. Quién sabe.

(Agencia Pelota de Trapo)

Podemos reinventar la desobediencia civil de mil maneras. Podemos sitiar al Imperio, quitarle el oxígeno, burlarnos de él con nuestro arte, nuestra literatura, nuestra obstinación, nuestra alegría y nuestro brillo. Negándonos a comprar lo que nos venden: sus ideas, su versión de la historia, su noción de inevitabilidad. Somos muchos y ellos son pocos. Nos necesitan más de lo que los necesitamos a ellos. Otro mundo no es solo posible, sino que ya llegó. Ya se puede escuchar cómo está respirando.

Arundathi Roy – Escritora, India

