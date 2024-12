Continuaremos la defensa de Calica como área natural protegida: Sheinbaum

Ante las acciones jurídicas de Vulcan Materials Company contra la determinación del gobierno de que la mina Calica sea área natural protegida “vamos a seguir defendiendo ese decreto, porque estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mencionó que la empresa no sólo ha interpuesto un amparo, sino también una controversia ante el T-MEC, “y nosotros lo vamos a defender, es un tema ambiental, por encima de todo… No hay expropiación, es un decreto de área natural protegida”, emitido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, quien dé a conocer la situación respecto al amparo.

Te recomendamos: Calica, la empresa líder en material de construcción en EU, que arrasó con selva y sigue dañando el Caribe mexicano

Sobre la controversia ante el T-MEC, insistió que es un tema comercial no ambiental. “Ninguna empresa, ni siquiera canadienses -en el caso de las mineras- pueden quebrantar un impacto ambiental o una norma ambiental. Es parte del T-MEC y lo vamos a defender”.

Recordó que Calica “amplió su trabajo a mucho más área del permiso original y ha causado un daño ambiental enorme. El presidente (López Obrador) lo declaró área natural protegida y se clausuraron los trabajos de la minería. Hasta el momento permanecen así, vamos a ver el tema del amparo”.

La mandataria dijo que planteará a Bárcena y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que están a cargo de las controversias, que planteen el envío de supervisores o biólogos para determinar el daño causado.

López Obrador decretó un área natural protegida en Quintana Roo, llamada Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53 mil hectáreas e incluye la mina de Calica.

Puedes leer: Calica ha tergiversado información en su denuncia contra México: Semarnat