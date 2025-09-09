Continúan los preparativos para la edición 60 del Atlixcáyotl

Atlixco. A dos semanas de la edición 2025 del Huey Atlixcáyotl, listo para celebrarse el domingo 28 de septiembre en la plazuela de la danza del cerro de San Miguel, representantes del gobierno estatal y local sostuvieron una reunión más de organización.

La sede fue el salón de cabildos del palacio local de gobierno en donde se afinaron “los últimos detalles para vivir nuestro gran festival considerado la fiesta etnocultural más grande de Puebla y la cual cumple 60 años.

De acuerdo con los organizadores se espera la llegada de más de 10 mil personas a ese lugar mítico. Y en breve se dará a conocer la fecha, hora y el mecanismo para la entrega de boletos del encuentro.

