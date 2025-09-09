Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasEstado

Continúan los preparativos para la edición 60 del Atlixcáyotl

Atlixco, Huey Atlixcáyotl, Puebla, festival cultural, tradición, danza, música, etnocultura, San Miguel, aniversario
Atlixco, Huey Atlixcáyotl, Puebla, festival cultural, tradición, danza, música, etnocultura, San Miguel, aniversario
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. A dos semanas de la edición 2025 del Huey Atlixcáyotl, listo para celebrarse el domingo 28 de septiembre en la plazuela de la danza del cerro de San Miguel, representantes del gobierno estatal y local sostuvieron una reunión más de organización.

La sede fue el salón de cabildos del palacio local de gobierno en donde se afinaron “los últimos detalles para vivir nuestro gran festival considerado la fiesta etnocultural más grande de Puebla y la cual cumple 60 años.

De acuerdo con los organizadores se espera la llegada de más de 10 mil personas a ese lugar mítico. Y en breve se dará a conocer la fecha, hora y el mecanismo para la entrega de boletos del encuentro.

También puedes leer: Atlixco celebrará el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl 2025 con música, danza y tradición

Temas

Más noticias

Internacional

Trump deberá pagar 83.3 mdd a escritora E. Jean Carroll por difamación, ratifica tribunal

La Jornada -
Reuters Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular un veredicto de un jurado de 83.3 millones de dólares contra el presidente...
Internacional

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

San Pedro Benito Juárez y San Juan Ocotepec reciben reconocimiento del INPI como pueblos indígenas

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Este domingo las juntas auxiliares de San Pedro Benito Juárez y San Juan Ocotepec recibieron sus constancias de registro en el Catálogo Nacional...

Atlixcayotontli 2025: tradición, danza y más de 3,500 asistentes en el cerro de San Miguel

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Autoridades del gobierno local encabezaron la edición 2025 del Atlixcayotontli en la plazuela de la danza del cerro de San Miguel, uno de...

Atlixco: asalto en carretera y revictimización en Casa de Justicia

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. La noche en la carretera federal Atlixco-Puebla, a la altura de la comunidad de Tehuixpango y a 25 minutos de la cabecera, se...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025