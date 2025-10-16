Jueves, octubre 16, 2025
Continúan en paro estudiantes de los tecnológicos de Ajalpan y Tehuacán

En el ITT piden diálogo con la Dirección General de Institutos Tecnológicos

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Tanto los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSN) como los del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) mantienen paro de actividades en demanda de soluciones a diversos conflictos internos, falta de transparencia y carencias en la infraestructura educativa, sin que hasta el momento se vislumbre una solución en ambos conflictos. 

En el caso del ITSSN, los estudiantes cumplen ya cuatro días de mantener tomadas las instalaciones, tras un diálogo fallido con autoridades estatales que —según afirmaron— no tenían facultades para atender su exigencia principal que es la destitución de la directora Valeria Pineda y dado que no hay un nuevo acercamiento para el diálogo, las instalaciones continúan tomadas por los estudiantes.

Al cumplirse el cuarto día de protesta los paristas insistieron en que su única demanda es recibir una educación de calidad, con docentes preparados y una administración comprometida con el desarrollo académico, no con intereses personales o políticos.

Por otro lado en el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), también sigue el paro estudiantil iniciado ayer miércoles, sin que se haya logrado entablar un diálogo con los directivos,  que solo emitieron un comunicado en redes sociales donde se expresa que hay apertura para dar solución al conflicto. Piden presencia de la Dirección General de Institutos Tecnológicos

Las pancartas de exigencia de los estudiantes se encuentran pegadas en la reja del edificio,  donde señalan las múltiples deficiencias con las que lidian a diario como la falta de material en talleres, la escasez de insumos en laboratorios, la falta de edificio para carreras completas y la nula respuesta a sus demandas.

Indicaron que el director Sergio Villafuerte Palavicini se ha cerrado al diálogo y durante el primer día de paro se les dijo que se encontraba fuera de la ciudad, pero además sostuvieron que antes del paro hicieron varios intentos por dialogar con él, pero no hubo una real apertura ni respuesta clara a sus peticiones, los que se refleja en el hecho de que nada a mejorado en las áreas de estudio y formación académica

En respuesta, el ITT difundió un comunicado en el que señala que desde el mes pasado los alumnos han hecho peticiones como la de la integración del Comité Estudiantil, a la que se dio respuesta, así como a la solicitud de rendición de cuentas sobre los festejos del 50 aniversario.

El comunicado no tiene nombre ni firma,  pero se supone que es a título del director ya que hace mención de que en uno de esos diálogos “les proporcioné mi número telefónico para tener un contacto directo y a la fecha no he recibido ninguna llamada o mensaje para escuchar peticiones”.

En dicho documento, el director hizo un llamado a la empatía, el respeto y la no confrontación, negando que existan represalias contra los manifestantes. También exhortó a que los estudiantes presenten sus peticiones “de manera formal” y reiteró que la institución busca soluciones que beneficien a toda la comunidad tecnológica.

Pero dado que ninguna autoridad educativa se ha presentado para ofrecer un diálogo, los alumnos en paro anunciaron la continuidad de la toma del edificio hasta obtener una respuesta real a sus demandas.

