Continúan bombardeos israelíes en Gaza pese a llamado de la ONU

Franja de Gaza. – Fuerzas israelíes siguen bombardeando el martes la Franja de Gaza, pese al llamado a un “cese el fuego inmediato” del Consejo de Seguridad de la ONU en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada y al borde de la hambruna.

El ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, reportó 70 muertos en las últimas 24 horas, 13 de ellos en bombardeos cerca de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde se hacinan 1,5 millones de palestinos, la mayoría desplazados por la violencia en el resto del territorio.

La situación humanitaria en el territorio es extrema y la mayor parte de su población de 2.4 millones de personas está amenazada por la hambruna, según la ONU.

Al menos 18 personas murieron intentando recuperar ayuda enviada por aire en el norte del enclave, según indicó el martes Hamás. Doce perecieron ahogadas en el mar y seis en estampidas, precisó.

Israel controla estrictamente la entrada por vía terrestre de la ayuda que llega con cuentagotas desde Egipto. Esto llevó a varios países a lanzar víveres desde aviones.

Hamás pidió “cesar inmediatamente” estas operaciones aéreas y abrir “rápidamente” los accesos terrestres al enclave.

“La gente muere por una lata de atún”, dice Mohamad Al Sabaawi, un habitante de Gaza que muestra el único bote que pudo recuperar.

Otro hombre dijo que arriesgó su vida por un bote de frijoles “para 18 personas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes, por primera vez desde el inicio de la guerra, un resolución que pide un alto el fuego, con 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, que hasta ahora había vetado tres textos que incluían el término “cese el fuego”.

La resolución, presentada por miembros no permanentes del Consejo, “exige un alto el fuego inmediato para el mes de Ramadán”, el mes sagrado musulmán que empezó hace dos semanas, y “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”.

“Esta resolución debe aplicarse. Su incumplimiento será imperdonable”, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje publicado en X.

