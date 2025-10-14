Continúan 77 comunidades incomunicadas y 19 puentes afectados por lluvias en Puebla: SICT

El estado de Puebla enfrenta una compleja situación vial tras las intensas lluvias, que han provocado un total de 33 incidentes en la infraestructura de comunicaciones, dejando a 77 localidades incomunicadas y afectando a 23 municipios de la Sierra Norte.

Puedes leer: Incomunicadas por lluvias tres poblaciones de Naupan; gobierno comienza a despejar carretera

Así lo informó este martes Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), durante la “Mañanera del pueblo” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario expuso que de los 33 incidentes totales, cuatro ya han sido atendidos, mientras que 14 se encuentran en proceso de atención y 15 están pendientes por iniciar labores.

Destacó que la situación más crítica se concentra en la afectación a la red hidráulica y de tránsito, con un total de 19 puentes dañados por la fuerza de la corriente.

Consulta: Lluvias dejan parcialmente incomunicadas a tres poblaciones de Jopala

El secretario Esteva Medina explicó que las estructuras de algunos puentes fueron rebasadas por lluvias que “podrían catalogarse como eventos con periodos de retorno de hasta mil años, superando por mucho los 100 años para los que fueron diseñados hidrológicamente”.

En cuanto a la infraestructura carretera, reportó cuatro caminos totalmente abiertos, 14 abiertos parcialmente y 15 caminos cerrados.

Para la atención de la emergencia, informó que se encuentran operando 34 máquinas y 80 trabajadores de la SICT.

El titular de la dependencia destacó que, para reforzar las tareas de limpieza de deslaves y remoción de material, se ha dispuesto la llegada de maquinaria pesada para intervenir en tres puntos específicos que requieren equipos de mayores dimensiones.

Además, agregó que se ha confirmado la participación de siete aeronaves que están siendo utilizadas para establecer puentes aéreos y atender a las comunidades que permanecen aisladas.

Al final, dijo que las autoridades continúan los trabajos de reforzamiento y reconstrucción de la infraestructura dañada, aplicando en los nuevos diseños periodos de retorno de hasta mil años para garantizar mayor resistencia ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Te puede interesar: Incomunicadas La Máquina y La Ceiba por el desbordamiento del río Pantepec; Ejército activa plan DN-III-E