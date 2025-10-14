Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Continúan 77 comunidades incomunicadas y 19 puentes afectados por lluvias en Puebla: SICT

Lluvias en Puebla dañan 33 vías y 19 puentes; 77 localidades incomunicadas. La SICT refuerza atención con maquinaria y aeronaves
Lluvias en Puebla dañan 33 vías y 19 puentes; 77 localidades incomunicadas. La SICT refuerza atención con maquinaria y aeronaves
Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla enfrenta una compleja situación vial tras las intensas lluvias, que han provocado un total de 33 incidentes en la infraestructura de comunicaciones, dejando a 77 localidades incomunicadas y afectando a 23 municipios de la Sierra Norte.

Puedes leer: Incomunicadas por lluvias tres poblaciones de Naupan; gobierno comienza a despejar carretera

Así lo informó este martes Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), durante la “Mañanera del pueblo” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario expuso que de los 33 incidentes totales, cuatro ya han sido atendidos, mientras que 14 se encuentran en proceso de atención y 15 están pendientes por iniciar labores.

Destacó que la situación más crítica se concentra en la afectación a la red hidráulica y de tránsito, con un total de 19 puentes dañados por la fuerza de la corriente.

Consulta: Lluvias dejan parcialmente incomunicadas a tres poblaciones de Jopala

El secretario Esteva Medina explicó que las estructuras de algunos puentes fueron rebasadas por lluvias que “podrían catalogarse como eventos con periodos de retorno de hasta mil años, superando por mucho los 100 años para los que fueron diseñados hidrológicamente”.

En cuanto a la infraestructura carretera, reportó cuatro caminos totalmente abiertos, 14 abiertos parcialmente y 15 caminos cerrados.

Para la atención de la emergencia, informó que se encuentran operando 34 máquinas y 80 trabajadores de la SICT.

El titular de la dependencia destacó que, para reforzar las tareas de limpieza de deslaves y remoción de material, se ha dispuesto la llegada de maquinaria pesada para intervenir en tres puntos específicos que requieren equipos de mayores dimensiones.

Además, agregó que se ha confirmado la participación de siete aeronaves que están siendo utilizadas para establecer puentes aéreos y atender a las comunidades que permanecen aisladas.

Al final, dijo que las autoridades continúan los trabajos de reforzamiento y reconstrucción de la infraestructura dañada, aplicando en los nuevos diseños periodos de retorno de hasta mil años para garantizar mayor resistencia ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Te puede interesar: Incomunicadas La Máquina y La Ceiba por el desbordamiento del río Pantepec; Ejército activa plan DN-III-E

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
Internacional

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

930 hectáreas de cultivo y 40 cabezas de ganado, saldo preliminar de daños en el campo

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las intensas lluvias han causado afectaciones preliminares en 930 hectáreas de cultivo...

80 por ciento del territorio de Zoquitlán fue afectado por las lluvias, informó su presidente

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. 80 por ciento del territorio en el municipio de Zoquitlán, enclavado en la Sierra Negra, resultó afectado por las lluvias recientes, pero no...

Ariadna Ayala presenta balance de logros en Atlixco: seguridad, turismo y justicia social marcan el primer año

Patricia Méndez -
Con la premisa de que su objetivo consiste en “hacer de Atlixco un mejor lugar para vivir”, este lunes la presidenta municipal Ariadna Ayala...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025